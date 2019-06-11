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侯孝賢拍過的電姬戲院 熄燈32年內部因被拆首曝光

2019-06-11 14:34聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

電姬戲院二樓看台。記者吳淑玲／攝影
電姬戲院二樓看台。記者吳淑玲／攝影
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位在台南麻豆市區的電姬戲院，已有81年歷史，台南市文資處去年11月將立面指定為歷史建築，昨天傳出戲院內部被拆，台南市文資處緊急要求停工後，今天前往會勘，戲院所有人陳家大房授權管理人陳宏仰表示，是基於建築安全之虞，請包商先評估，但還未簽約，沒想到山貓怪手就來拆除，被拆的是一樓200多個座椅及舞台部分，他也錯愕。

陳宏仰表示，電姬戲院立面去年經指定為歷史建築，保留立面16公尺，深度6公尺，總面積126平方公尺，最近因二樓檜木看板有腐朽和白蟻及火蟻入侵，出現兩處塌陷，擔心整棟建築結構有危險，只是請包商評估，計畫還沒報給文資處，沒想到工人 就擅自拆掉鐵門，也進入內部拆觀眾座椅及舞台，甚至連支撐二樓地板的鑄鐵支柱也拆掉一根，他也嚇了一跳。

陳宏仰說，電姬戲院是他的曾祖父陳臣所興建，目前是三房包括他的父親陳秉璋，叔父陳秉正及陳盈舟共有，有50多位股東，他是大房授權管理人，戲院熄燈32年來，侯孝賢曾來拍過短片，還有一名導演借一樓拍片，就幾乎沒有人進來過。

陳宏仰說，包商拆的是非歷史建築部分，外界熱心或熱心過度人士可能有誤解，陳家如果不是有心要保留，甘脆就拆掉讓政府罰款就好。之前曾有知名咖啡連鎖店洽談承租，後來因內部空間有部分被指定為歷史建築，無法全部運用，沒有定案。

電姬戲院位於南市麻豆區中山路上，當地人稱為「電姬館」。該戲院落成於日治時期的昭和13年（1938年），是由當地望族陳臣所興建，一樓和二樓合計有 400多個座位，在日據時期屬中型豪華戲院，二戰期間曾歇業，戰爭結束後恢復營業直到民國76年停業熄燈至今32年。導演侯孝賢在2007年曾以這家戲院為背景，拍攝3分鐘的短片，名為「電姬館」，讓電姬戲院更廣為人知。。

台南市文資處去年11月13日，將該建築以「原電姬館」的名義公告為南市歷史建築，處長林喬彬表示，這是考量到文化資產保留及兼顧地主權益的綜合考量。文資處指出，後續將爭取經費進行調查研究，修復設計及修復工程，目前可先協助進行結構安全評估，並協助清理維護的需求，最好是能讓建築物活化再利用。

電姬戲院二樓看台檜木地板塌陷，屋主憂心結構安全有問題。記者吳淑玲／攝影
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台南麻豆市區電姬戲院已列入歷史建築，內部卻被拆除，引起驚張。記者吳淑玲／攝影
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電姬戲院舞台被拆，管理人今天看了都驚訝。記者吳淑玲／攝影
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電姬戲院後代陳先生（右）向台南市文資處說明包商是誤拆，並表明陳家是想保留戲院。記...
電姬戲院後代陳先生（右）向台南市文資處說明包商是誤拆，並表明陳家是想保留戲院。記者吳淑玲／攝影
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