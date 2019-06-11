台南就博會本周六登場 1446職缺薪資逾3萬元

2019-06-11 14:10 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ╱即時報導



台南市政府將在6月15日於南台科大舉辦「台南過生活 台南呷頭路」就業博覽會，為今年度第2場大型徵才活動，將有115家廠商帶來4550個工作機會，其中有1446個超過3萬元以上薪資的職缺。

勞工局表示，這次參與就博會徵才的包括台積電、啟碁科技、大立光電、光洋應用材料、堤維西交通、大亞電線、豐盟企業、夏都國際、寶雅國際、全聯實業、和德昌麥當勞、海底撈等科技、製造、服務業115家徵才廠商，提供4550個工作機會，其中薪資超過 3 萬元以上的有72家廠商，提供1446個職缺。

市長黃偉哲表示，市府為吸引廠商來台南投資設廠，積極推動招商引資，採單一窗口全方位整合式服務，並召開跨局處投資協調會議，協助廠商排除用地、水、電、工廠登記、人力需求等投資障礙，以促進更多就業機會。將來會因應中美貿易戰，許多台商回流，市府會提供土地讓台商來得及回來設廠，招募員工。