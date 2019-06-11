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老戲院整修建物惹議 台南市府盼擬對策

2019-06-11 12:30中央社 台南11日電

已有81年歷史的台南麻豆電姬戲院外觀。記者謝進盛/攝影
已有81年歷史的台南麻豆電姬戲院外觀。記者謝進盛/攝影
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近日有民眾發現被台南市政府列為歷史建築的麻豆電姬戲院疑有拆除工程進行，擔心文化資產受損。台南市文化局指出，將會與所有權人代表會商，共擬妥善解決之道。

興建於昭和13年（公元1938年）的電姬戲院，原名為「電姬館」，為引領戲院播放電影的先驅。民國38年（1949）由起造人陳臣的兒子接手經營，改名為「電姬戲院」，為人戲、電影兼具的綜合性質戲院，直到民國76年歇業。

台南市政府在去年11月以「原電姬館」為名，公告電姬館沿街立面及其不可分割的構造為歷史建築。近日有民眾發現建物外堆放一些廢棄木構建材及桌椅，擔心珍貴文化資產遭到破壞，在社群網站上引發討論。

台南市政府文化局長葉澤山今天受訪表示，電姬戲院的所有權人代表曾向台南市文化資產管理處報備，指稱因建物局部結構有崩塌之虞，將就非歷史建築部分進行整修，但是沒有說明明確時間。

葉澤山表示，文資處昨天得知有人員機具進入施工後，已通知暫停施工，今天會與所有權人代表共商妥善的解決方法。

他說，被列為歷史建物的只有建築物的立面騎樓及往內一個跨進的深度，面積約85平方公尺，建物結構可能有立即性危險的部分，還是應加以處理。針對館內的播放機具等移動式設備，市府希望與所有權人代表洽談，研究是否能以捐贈或由市府代管方式，進行整理保存。

歷史建築文化資產文化局

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