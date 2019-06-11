台南日治時期忠靈塔遺骨遷移 民間團體一狀告上監察院

2019-06-11 11:59 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



台南日治時期興建的忠靈塔昨天進行周邊石階拆除工程（箭頭所指處）。圖／重現府城水文促進會提供 分享 facebook 台南市民間團體「重現府城水文促進會」今天向監察院陳情，指台南市政府遷移體育場忠靈塔骨灰涉嫌不法，要求監委調查，讓先人安寧，讓骨灰繼續安奉忠靈塔。

台南市殯葬管理所最近打算將位在南區體育公園內、日治時期興建的「忠靈塔」內，3000多個日、台籍先人遺骨遷移，其中15個進安南區青草崙納骨塔，3000多個則進行灑葬，引發民間抗議反對，認為是打擾先人的做法，而且後續可能會拆除忠靈塔，民間團體不僅緊急向文化資產管理處，提報忠靈塔為古蹟，今天並向監委提出陳情。

而殯葬所之前表示，基於環保，目前遺骨的遷移針對無主者都是採用灑葬的方式，即回歸自然，並非只有台南這麼做，全台都如此。

促進會表示，台南市政府竹溪流域周邊空間景觀改善計畫第二期工程，經費4978萬，其中遷移忠靈塔骨灰，將安奉於塔內的骨灰以灑葬方式處理；根據〈臺南市殯葬管理所墳墓遷葬作業要點〉 規定，骨灰（骸）安置作業，得採下列方式辦理： （一）地上有（無）主墳墓： １．每具骨骸經起掘後，於墓地現場以正式印刷之尼龍或帆布等袋分別妥適包裝，經火化後，以骨灰罐裝置並於骨灰罐外篆刻往生者姓名（無碑名者或碑名字跡模糊不清者，以黏貼識別卡標示），安置於本所指定之骨灰（骸）存放設施內，其存放規費由主辦機關支付。 ２．起掘時如發現陪葬品應拍攝記錄，該物由本所保管，並造冊提送臺南市文化資產管理處進行古物價值評估。

協會表示，忠靈塔是公產，長年來由市府管理，忠靈塔裡的骨灰應該解釋為「有主墳墓」，並不是無人管理的無主墳墓。即便強說忠靈塔內骨骸屬於第十四條第（一）項「地上無主墳墓」，也不是地下無主骨骸，所以不能用灑葬方式處理。

協會稱，忠靈塔於1944年落成，祀奉因戰爭去世的臺南州民骨灰，由末代臺灣總督安藤利吉題「忠靈塔」。1948年，台南市主辦省運會，前省主席魏道明改為「積健為雄」，俗稱忠靈塔；其中可能奉祀日本人與台灣人骨灰，此事也已引起日本友人重視，籲請台南府嚴肅調查，謹慎處理。