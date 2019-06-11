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大林慈濟結合熱心業者 補助弱勢乳癌病患義乳內衣

2019-06-11 09:28聯合報 記者謝恩得╱即時報導

大林慈濟醫院腫瘤中心癌症資源中心與業者配合，提供專人專業的義乳胸衣量身訂製服務，...
大林慈濟醫院腫瘤中心癌症資源中心與業者配合，提供專人專業的義乳胸衣量身訂製服務，癌症希望協會及業者並針對經濟弱勢乳癌患者提供補助。記者謝恩得／翻攝
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乳癌病患做乳房切除手術後，大多數購買義乳胸衣來重建外觀，大林慈濟醫院腫瘤中心癌症資源中心，10多年來持續與業者配合，提供專人專業的義乳胸衣量身訂製服務，癌症希望協會及業者並針對經濟弱勢乳癌患者提供補助，幫助「少奶奶」們走出陰霾、找回自信。

被病友暱稱為「奶媽」的內衣設計師林嫦瑜，有20幾年的女性內衣設計經驗，10幾年前開始到全台醫院的癌症資源中心等地，幫需要義乳及胸衣的病患做量身服務，至今已服務超過5千位乳癌患者。林嫦瑜表示，因胸衣固定不易，造成穿衣、日常生活不便，可能還會造成自卑心理，若是未穿著特製的義乳內衣，只要舉個手或做較大動作時，胸衣就無法固定而隨之滑動，甚至一不小心填塞物就掉出來，十分尷尬。

建議病人可以穿上特製的義乳胸衣，可以不讓人知道乳房少一邊，保護手術傷口不二度受傷，也避免因長期不平衡導致脊椎側彎。

3年多前林嫦瑜與幾位乳癌病友會的姊妹，每周五上午到大林慈濟醫院乳房醫學中心的門診區擔任志工，為姊妹們提供心靈安慰或照護的支持力量。林嫦瑜說，早年她曾發願要幫助更多失去乳房的病患，如今有了能力，便主動與相關單位合作，為經濟邊緣戶的乳癌病友提供補助。

林嫦瑜發現有些病友由於經濟因素，在試穿後退縮不敢訂購，令人不捨，因此與癌症希望基金會合作提供低收入戶和邊緣戶優惠專案，讓家境清寒病友也能穿上「內在美」重拾信心。

目前全台有4個定點可以電話預約試穿，包括嘉義大林慈濟醫院、台北慈濟醫院、彰化虹坊公司及東部的門諾醫院，偏遠地區也可郵寄試穿。大林慈濟醫院腫瘤中心聯絡電話（05）2648000轉5671，虹坊公司聯絡電話（04）8337416。

乳癌慈濟癌症

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