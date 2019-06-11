虎頭埤阿勃勒季戀愛三部曲 情侶放閃享優惠

2019-06-11 09:03 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南虎頭埤風景區阿勃勒盛開，藍天白雲映照湖水美不勝收。記者吳淑玲／攝影 分享 facebook 台南市 阿勃勒盛開，整個城市籠罩在黃金花海的浪漫氛圍中，台南市觀光旅遊局經營的虎頭埤風景區，園區有400多株幾十年的阿勃勒，因有充足的湖水的調節，在6月才陸續進入盛開期，觀旅局今年「2019阿勃勒生態季」在15及16日兩天，推出阿勃勒戀愛三部曲，歡迎情侶與夫妻檔放閃享優惠。

首部曲：活動期間情侶、夫妻入園購買「戀愛芒果青冰」兩人分（80元）即享免費入園。

二部曲：至紅厝選購台南大魚的祝福限量T恤情侶裝，吸濕排汗款原價399、純綿款原價499，享第二件七折優惠。

三部曲：至滑水道阿勃勒前完成kiss合照，打卡上傳個人fb並@二位朋友，再享二人免費玩滑水道及獨木舟六折優惠。

兩天活動期間，台南市民憑本人身分證件優惠入園門票半票，虎頭埤可以騎自行車、玩滑水道、獨木舟及腳踏船，烤肉、露營等活動，適合全家一起行動。

「土芒果情人果」帶有初戀青澀的滋味，虎頭埤175聯外道路兩旁栽植土芒果行道樹，今年5月初就與新化社區大學與新化區公所合作，在南175線打土芒果並製作芒果青，除喚起重視南175線芒果樹綠色隧道的保存問題，虎頭埤風景區管理所也順勢在吊橋咖啡屋販售情人果，當天製成的芒果青今天則帶到新化長照據點老人文康中心長輩們分享，重溫年輕時的初戀悸動。