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嘉義市長將赴東京 宣傳「城隍夜巡」祭典

2019-06-10 22:13聯合報 記者李承穎╱即時報導

嘉義市長黃敏惠本月16至18日帶領市府團隊前往日本東京，推廣嘉義市祭典觀光「城隍夜巡」活動，並將於東京巨蛋酒店舉行推介會，同行的還有林聰明沙鍋魚頭、劉里長雞肉飯及飯店等業者一同前往宣傳，力推嘉義市文化景點及在地美食，吸引國際旅客前來。

黃敏惠今天參加行前記者會，邀請城隍神尊前來市府一樓中庭，嘉義火焰舞蹈團以家將及神鬼色彩則帶來精采開場。

黃敏惠說，此次日本行主推祭典觀光，主角「城隍夜巡」是嘉義市迎接中元節慶的在地特色，始於日治時期的「夯枷祈福儀式」每年吸引近千名民眾參與，還有來自日本及新加坡的遊客組隊報名參加，希望這次赴日，也吸引遊客蜂擁而至。

城隍廟董事長賴永川說，「城隍夜巡」在鬼月結束後第一天，由城隍爺親自帶領官兵們追捕落單未歸的好兄弟，安定民心並讓市民安居樂業。今年首推夯枷紀念項圈，項圈「夯」字分別由「大」與「力」字的結合，帶來力大無窮，更不忘慈善助人是最「夯」的世間事物。

外觀質感更是採用三種天然木材的紋理、色澤做搭配，讓城隍爺信徒可以天天攜帶保平安，預料也將吸引國際觀光客搶購收藏。另推出「大力 好運夯」吊飾，只要報名「夯枷祈福儀式」即可獲得。

嘉義市旅館商業同業公會理事長李素珍說，觀光需要更多的行銷與資源的投入，嘉義市的觀光需要大家一起走出去行銷、打拼。業者很期待此次的日本行，透過城隍廟打頭陣的祭典文化，可做最好的文化觀光行銷，而把文化推廣出去將可吸引國外旅客進來嘉義市。

城隍廟慈善會顧問蕭吉森以16800元的吉祥數字捐緣金拔頭彩，捷足先登取得登記編號001的檜木「大力好運夯」項圈；嘉義市議員王美惠則現場取得編號002的好運夯項圈。

林聰明沙鍋魚頭業者林佳慧說，自從Netflix播出「世界小吃」亞洲篇後，最近來自世界各地遊客紛紛來「嘉」吃喝玩樂。劉里長雞肉飯業者劉宗源則說，感謝市府與市議會的支持，讓業者走出去行銷，開拓國際知名度，錢潮滾滾來。

觀光新聞處表示，日本行將邀請眾多日本指標旅行社業者如JTB、NTA、HIS等進行交流。也邀請國內外旅行社業者進行觀光踩點行程，安排一系列體驗活動，帶領業者尋訪嘉義市，品味庶民美食，參觀特色店家，希望他們愛上嘉義。

嘉義市長黃敏惠將帶領團隊赴日，推廣嘉義市祭典觀光「城隍夜巡」活動。記者李承穎／攝...
嘉義市長黃敏惠將帶領團隊赴日，推廣嘉義市祭典觀光「城隍夜巡」活動。記者李承穎／攝影
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嘉義市長黃敏惠將帶領團隊赴日，推廣嘉義市祭典觀光「城隍夜巡」活動。記者李承穎／攝...
嘉義市長黃敏惠將帶領團隊赴日，推廣嘉義市祭典觀光「城隍夜巡」活動。記者李承穎／攝影
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