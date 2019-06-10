親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

明天上班上課帶雨具 西半部今深夜開始降豪雨

81年台南老戲院內部被拆 文化界質疑文資保存做半套

2019-06-10 21:11聯合報 記者謝進盛╱即時報導

已有81年歷史的台南麻豆電姬戲院外觀。記者謝進盛╱攝影
已有81年歷史的台南麻豆電姬戲院外觀。記者謝進盛╱攝影
分享
逾80年已被台南市政府列為歷史建物的台南麻豆電姬戲院驚傳又遭破壞，有鄉民披露戲院內部一些木構桌椅等器物遭拆除，抨擊台南市政府進行麻豆電姬戲院去年11月文資審議，結果僅登錄「立面」為歷史建築，諷刺文資保存只做表面，內部沒顧到。

台南市文化資產處長林喬彬晚間表示，電姬戲院陳姓代表人日前有向文資處口頭報備說，因戲院內部老舊木構部分腐朽，有危險倒塌之虞，將請人針對非列為歷史建築部分整修，今天工人擅自施工並不知情，文資處獲報後已要求立即停工，明天中午將前往現場會勘。

電姬戲院位於南市麻豆區中山路上，當地人慣稱為「電姬館」。該戲院落成於日治時期的昭和十三年（1938年），是由當地望族陳臣所興建，而目前該戲院已經歇業，2018年11月13日，該建築以「原電姬館」的名義公告為南市歷史建築，導演侯孝賢在2007年曾以這家戲院為背景，拍了部只有三分鐘的短片，名為「電姬館」，讓地方津津樂道。

不少鄉民今分別在「麻豆人大集合」「文化前進實驗室」等臉書社群，分享麻豆電姬戲院上述訊息；披露戲院內部正在進行大規模拆除整理動作，大聲疾呼立即停止上述破壞行為。

多位鄉民稱，戲院地主此舉恐有違文資法第34條規定「營建工程或其他開發行為，不得破壞古蹟、歷史建築、紀念建築及聚落建築群之完整，亦不得遮蓋其外貌或阻塞其觀覽之通道」有前項所列情形之虞者，於工程或開發行為進行前，應經主管機關召開古

蹟、歷史建築、紀念建築及聚落建築群審議會審議通過後，始得為之。」他們要求黃偉哲市長應責成文化局立即介入暫緩工程進行，避免具文資價值潛力的空間或文物遭到破壞。

戲院門旁懸掛建物危險告示，提醒人車勿進。記者謝進盛╱攝影
戲院門旁懸掛建物危險告示，提醒人車勿進。記者謝進盛╱攝影
分享
拆除的戲院內部木桌椅等雜物，放置在戲院屋簷下。記者謝進盛╱攝影
拆除的戲院內部木桌椅等雜物，放置在戲院屋簷下。記者謝進盛╱攝影
分享

歷史建築文資法文化局
☛ 想要免費獲得 iPad 與金庸相關系列產品 立即加入 ☚

相關新聞

嘉義市長將赴東京 宣傳「城隍夜巡」祭典

2019-06-10 22:13

雲縣議員重提啟用林內焚化爐 林內鄉長：不要消費鄉民

2019-06-10 17:50

台南鐵路地下化蓋在古河道上？ 文史工作者：恐釀災

2019-06-10 17:41

梅雨鋒面來襲 台南市府水利局啟動防汛巡查

2019-06-10 16:15

祝福偏鄉學童畢業 台南議員請大內區小六生吃排餐

2019-06-10 15:44

提升5倍效率 全國第一部蘆筍組合計量機台南將軍觀摩

2019-06-10 15:26

農地大量工廠問題多 郭國文召集官民座談聽在地民意

2019-06-10 14:28

雲林女婿韓國瑜回娘家造勢 雲林縣府、警局備戰

2019-06-10 12:43

抓母的才給錢！村民不想做白工 全年僅1人抓沙氏變色蜥

2019-06-10 12:38

林內焚化爐啟用與否？雲林縣長：2年內提治本方式

2019-06-10 12:12

中華醫大董座交接 新董事長鄭啟瑞家扶認養人38年

2019-06-10 12:05

氣候劇變阿里山春茶產期延後 茶農精進技術面對挑戰

2019-06-10 09:13

影／用優酪乳養蝦？他的克菲爾白蝦比別人大1倍

2019-06-10 09:12

雲縣特教師缺額多 民代盼補足

2019-06-10 00:09

暌違4年 雲縣將招44名國小教師

2019-06-10 00:04

茶博士 烘出烏龍茶頭等獎

2019-06-10 00:02

端午愛心辦桌 台南獨居長者「足感心」

2019-06-10 00:00

善化老醫院再開門 變服飾店吸人氣

2019-06-09 23:56

「你酒駕我改嫁」搞怪警語上路

2019-06-09 23:50

推再生能源遇瓶頸 徐光蓉：電力市場應自由化

2019-06-09 23:20

日再生能源專家：未來買車的人會很少

2019-06-09 23:14

與監護兒少端午歡聚 黃偉哲相約重陽節做志工服務長輩

2019-06-09 20:48

台灣製茶技術獨步全球 製茶工會將辦部分發酵茶競賽

2019-06-09 18:54

從藝文博覽會到音樂會 老中青三代擠爆台江埕

2019-06-09 18:26

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00

全國春季蘭花大展百花爭艷 近千朵流蘇石斛蘭怒放

2019-03-15 13:26
看更多

熱門文章

端午連假小琉球遊客爆量 潛客在珊瑚礁刻名留念遭肉搜

2019-06-10 18:33

不能跟神明說謊！他連續50年捧關老爺返鄉還願

2019-06-10 16:04

影／用優酪乳養蝦？他的克菲爾白蝦比別人大1倍

2019-06-10 09:12

抓母的才給錢！村民不想做白工 全年僅1人抓沙氏變色蜥

2019-06-10 12:38

20項大建設歷三朝未完成 議員：台中人還有要等多久？

2019-06-10 17:22

王世堅質疑請假74天 柯文哲：我沒去汽車旅館

2019-06-10 15:45

末代美濃鎮長羅建德辭世 還債1億多元最令鄉親感念

2019-06-10 20:09

大巨蛋完整音檔曝光 柯P：做壞事者懷疑別人做壞事

2019-06-10 11:26

影／綠議員逼問「反送中」 盧秀燕嗆3遍：我反對一國兩制

2019-06-10 14:28

影／竹市債務107年高達194億元 林智堅：建設不能停

2019-06-10 15:26

影／調和街動工 林右昌：迎賓大道攸關基隆面子不能漏氣

2019-06-10 16:02

北巿公布「天下第一攤」 手作便當金賞三強鼎立

2019-06-10 13:32

遭質疑頻密會財團 柯文哲怒：上廁所也要公開透明？

2019-06-10 18:10

農地大量工廠問題多 郭國文召集官民座談聽在地民意

2019-06-10 14:28

台中后里醫療資源不足 立委洪慈庸爭取設大型醫院

2019-06-10 12:56

中央欲增土開公司董事 韓國瑜：照顧市民利益不會讓步

2019-06-10 18:17

林內焚化爐啟用與否？雲林縣長：2年內提治本方式

2019-06-10 12:12

「喬蛋」完整錄音曝光 北市官員不認揶揄落選議員

2019-06-10 17:49

雲林女婿韓國瑜回娘家造勢 雲林縣府、警局備戰

2019-06-10 12:43

日治首任宜蘭廳長珍愛「掛時計」 贈宜蘭串台日交流

2019-06-10 09:21

韓國瑜偕李四川上直播 談高雄市路平政績

2019-06-10 18:56

綠電變黃金 竹市太陽能發電租金收入逾5百萬

2019-06-10 15:47

登革熱疫情嚴峻 藍議員盼勿重蹈陳菊覆轍

2019-06-10 12:12

不滿意花博調查報告 黃馨慧批：86億辦場沒花的花博

2019-06-10 13:35

新北警防制青少年毒品有成 美國拉瑪大學慕名來參訪

2019-06-10 12:56

為贈物網宣傳 柯文哲捐手錶、簽名藍白拖

2019-06-10 12:30

祝福偏鄉學童畢業 台南議員請大內區小六生吃排餐

2019-06-10 15:44

韓國瑜領軍 首長隊龍舟賽第三

2019-06-09 23:47

81年台南老戲院內部被拆 文化界質疑文資保存做半套

2019-06-10 21:11

捨教職投入漆作 正妹拜師學高深秘笈獲魯班公達人首獎

2019-06-10 12:57

雲縣議員重提啟用林內焚化爐 林內鄉長：不要消費鄉民

2019-06-10 17:50

提前慶祝警察節 台中第三警分局表揚80優秀警

2019-06-10 13:48

共同行銷小卷 新北、基隆不爭霸

2019-06-09 23:55

台中辦燈會預算少屏東九成？ 議員：林佳龍愛台中？

2019-06-10 17:45

黃國昌赴監院控屏縣府包庇 縣府：歡迎快提告但勿影射

2019-06-10 14:03

內湖人行道挖洞只鋪薄板 變成陷阱害人踩空

2019-06-10 21:02

4大魔王關卡 機車考照半數未過

2019-06-09 23:56

北市修法 未來違建補照限一次

2019-06-09 23:23

中華醫大董座交接 新董事長鄭啟瑞家扶認養人38年

2019-06-10 12:05

嗆柯文哲「龜孫子兵法」 王世堅送兵法要他研讀

2019-06-10 15:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top