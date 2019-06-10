81年台南老戲院內部被拆 文化界質疑文資保存做半套

2019-06-10 21:11 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



已有81年歷史的台南麻豆電姬戲院外觀。記者謝進盛╱攝影 分享 facebook 逾80年已被台南市政府列為歷史建物的台南麻豆電姬戲院驚傳又遭破壞，有鄉民披露戲院內部一些木構桌椅等器物遭拆除，抨擊台南市政府進行麻豆電姬戲院去年11月文資審議，結果僅登錄「立面」為歷史建築，諷刺文資保存只做表面，內部沒顧到。

台南市文化資產處長林喬彬晚間表示，電姬戲院陳姓代表人日前有向文資處口頭報備說，因戲院內部老舊木構部分腐朽，有危險倒塌之虞，將請人針對非列為歷史建築部分整修，今天工人擅自施工並不知情，文資處獲報後已要求立即停工，明天中午將前往現場會勘。

電姬戲院位於南市麻豆區中山路上，當地人慣稱為「電姬館」。該戲院落成於日治時期的昭和十三年（1938年），是由當地望族陳臣所興建，而目前該戲院已經歇業，2018年11月13日，該建築以「原電姬館」的名義公告為南市歷史建築，導演侯孝賢在2007年曾以這家戲院為背景，拍了部只有三分鐘的短片，名為「電姬館」，讓地方津津樂道。

不少鄉民今分別在「麻豆人大集合」「文化前進實驗室」等臉書社群，分享麻豆電姬戲院上述訊息；披露戲院內部正在進行大規模拆除整理動作，大聲疾呼立即停止上述破壞行為。

多位鄉民稱，戲院地主此舉恐有違文資法第34條規定「營建工程或其他開發行為，不得破壞古蹟、歷史建築、紀念建築及聚落建築群之完整，亦不得遮蓋其外貌或阻塞其觀覽之通道」有前項所列情形之虞者，於工程或開發行為進行前，應經主管機關召開古