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雲縣議員重提啟用林內焚化爐 林內鄉長：不要消費鄉民

2019-06-10 17:50聯合報 記者陳雅玲╱即時報導

雲林縣垃圾危機未解，林內焚化爐又因官司閒置多年，縣議會質詢期間多次有議員提出重啟林內焚化爐議題，林內鄉長張維崢表示，許多議員屢次在議會提出啟用焚化爐議題，絲毫未顧慮到當地居民心情，呼籲各議員不要消費林內鄉民。

陳俊龍今在議會總質詢時表示，他接到許多鄉親反映，希望啟用林內焚化爐，以求徹底解決垃圾問題，要求張麗善針對此議題表態。

張麗善表示，垃圾處理最終目標還是焚化，她認為一縣市一焚化爐是正確的政策，並肯定前縣長張榮味明智決定設置焚化爐，她目前正在與相關單位研擬治本方式，希望鄉親再給她2年時間，她會提出成熟的治本方法對外報告。

張維崢表示，林內焚化爐離民生用水的淨水場不到1公里，當初環評造假被法院判違法是事實，「已所不欲，勿施於人」，每次議會質詢時間，經常有議員提出啟用焚化爐的議題，如果這些議員認為焚化爐沒有問題，他歡迎議員將林內這座遷移到自己的選區內，不要老是在議會用焚化爐議題消費林內鄉民，他會堅持捍衛鄉民生存權利。

環球科技大學環境資源管理研究所副教授陳泰安表示，焚化爐若要啟用，一定要重啟環評，以現在的政治氛圍，根本不可能通過，想要依靠林內焚化爐來解決現在的垃圾問題，遠水根本救不了近火，興建全新焚化爐，恐怕也沒那麼快，垃圾問題雖然目前看起來像是各個縣市的問題，但若沒有中央清楚的長遠規畫，以及中央與地方的合作，光靠各縣市首長四處尋求焚化空間，恐怕垃圾危機會越來越嚴重，考驗主政者的智慧。

雲林縣全縣垃圾暫置逾4萬噸，垃圾危機一觸即發，環保局長張喬維表示，目前先從源頭減量落實，除加強垃圾解袋稽查，強化MT機械處理系統功能，縣府已爭取到環保署補助，七月開始將針對暫置垃圾進行打包、封膜作業，預估打包後，垃圾體積將減少10%，並可防止異味逸散及病媒蚊孳生。

雲林縣垃圾危機未解，林內焚化爐又因官司閒置多年，縣議會質詢期間多次有議員提出重啟...
雲林縣垃圾危機未解，林內焚化爐又因官司閒置多年，縣議會質詢期間多次有議員提出重啟林內焚化爐議題。圖／本報資料照
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焚化爐垃圾危機環評
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