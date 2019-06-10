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台南鐵路地下化蓋在古河道上？ 文史工作者：恐釀災

2019-06-10 17:41聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

台南鐵路地下化蓋在古河道上？台南市議會國民黨團今天召開記者會，指根據文史工作者的研究，鐵道東移的位置就在古河道上，未來下挖2、30公尺可能會發生事故，施工單位鐵道局不能以一句「現在的技術沒問題」就帶過，要求把德慶溪水文納入施工評估，而市長黃偉哲也不能置身事外，要重視鐵道東移洐生的問題。

黨團今天邀請鐵道局及市府地政局、都發局等單位，共同討論古河道可能為鐵路地下化帶來的危險，因為地政局與都發局表示，只是協助鐵道局徵收用地，並不負責施工，而鐵道局中部工程處副處長李懷谷表示技術上沒問題，被黨團批評「互打太極」

議員王家貞表示，當地文史工作者根據1915年的古地圖，加上現場張家百年古井才下挖4公尺多就見清澈的水，可以證明地下化就要蓋在舊河道上。

議員林燕祝表示，當初日本人建鐵道就是為了要避開德慶溪，而把鐵道西移，如今地下化又要東移，過去像是永康大灣的古地名就是鯽魚潭，地勢低漥，但卻成為住宅區，現在逢雨就淹，整治困難，殷鑑不遠，質疑鐵道局在設計之初，根本就沒有考量過古河道的問題。

書記長蔡育輝要求民進黨政府尊重歷史，既然地方居民與文史工作者和學者疑慮這麼深，鐵道局不能用一句滄海桑田就輕輕帶過，海安路地下街過去也因為涉及水文施工困難，永康淹水涉及古地圖的鯽魚潭，這都是不爭的事實，要求鐵道局將古河道德慶溪納入水文評估以釋群疑，也請黃偉哲重視鐵道東移衍生的問題，不要置身事外。

台南市議會國民黨團今天開記者會指鐵路地下化蓋在古河道上恐釀災。圖／黨團提供
台南市議會國民黨團今天開記者會指鐵路地下化蓋在古河道上恐釀災。圖／黨團提供
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鐵道文史工作者鐵路地下化
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