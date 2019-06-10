台南鐵路地下化蓋在古河道上？ 文史工作者：恐釀災

2019-06-10 17:41 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



台南鐵路地下化蓋在古河道上？台南市議會國民黨團今天召開記者會，指根據文史工作者的研究，鐵道東移的位置就在古河道上，未來下挖2、30公尺可能會發生事故，施工單位鐵道局不能以一句「現在的技術沒問題」就帶過，要求把德慶溪水文納入施工評估，而市長黃偉哲也不能置身事外，要重視鐵道東移洐生的問題。

黨團今天邀請鐵道局及市府地政局、都發局等單位，共同討論古河道可能為鐵路地下化帶來的危險，因為地政局與都發局表示，只是協助鐵道局徵收用地，並不負責施工，而鐵道局中部工程處副處長李懷谷表示技術上沒問題，被黨團批評「互打太極」

議員王家貞表示，當地文史工作者根據1915年的古地圖，加上現場張家百年古井才下挖4公尺多就見清澈的水，可以證明地下化就要蓋在舊河道上。

議員林燕祝表示，當初日本人建鐵道就是為了要避開德慶溪，而把鐵道西移，如今地下化又要東移，過去像是永康大灣的古地名就是鯽魚潭，地勢低漥，但卻成為住宅區，現在逢雨就淹，整治困難，殷鑑不遠，質疑鐵道局在設計之初，根本就沒有考量過古河道的問題。