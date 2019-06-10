祝福偏鄉學童畢業 台南議員請大內區小六生吃排餐

2019-06-10 15:44 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



台南市大內區小學新生數量逐年減少，今年大內區大內國小、頭社分校、二溪國小3所小學共僅61個畢業生。市議員吳通龍服務處秘書楊翊禾邀集大內區石林里長楊士人、內江里長陳俊佑、環湖里長陳義男等在地人士及大內國小校友出資，今天請畢業生到善化區吃牛排餐，祝福他們畢業快樂。

市議員吳通龍日前向校方表達希望透過行動，支持與關懷大內區國小畢業生，今天請61名畢業生到善化知名餐館吃排餐，有些小朋友說，從來沒吃過豬牛排大餐，非常開心。

吳通龍因為臨時行程影響，比預定時間晚了半個多小時才到場，人還沒到許多小朋友已經把餐桌上的東西吃光光。吳通龍表示，期待這些孩子未來有能力時，一定要回饋家鄉，關懷弱勢學童。

大內國小教務主任郭奇政表示，大內區偏鄉資源雖然少，但是大內國小校長李英昭、二溪國小校長陳慶林努力鼓勵孩子學習不能少，教師盡心教學，孩子站上展演舞台、對外參加各項競賽近幾年都取得亮眼成績。