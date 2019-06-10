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西南氣流帶入 農委會證實秋行軍蟲首度入侵台灣

提升5倍效率 全國第一部蘆筍組合計量機台南將軍觀摩

2019-06-10 15:26聯合報 記者謝進盛╱即時報導

農糧署南區分署輔導台南市將軍區農會自國外引進全台第一台蘆筍組合計量機，為讓農友了解其操作模式及省工效益，今天在將軍區農會舉辦示範觀摩會，農糧署說，透過機械替代人力，將為蘆筍產業發展重要推力。

將軍區蘆筍因蘆筍品質穩定深受國內消費者青睞，將軍區農會除與農民契作，讓蘆筍價格持續穩定，為提高分級包裝產能，農糧署南區分署輔導將軍區農會自國外引進全台第一台蘆筍組合計量機。

農糧署說，106年已輔導將軍區農會自日本引進「蘆筍選別機」，提升蘆筍分級作業效率，這次從日本引進「蘆筍組合計量機」，市價約150萬元，由農糧署、農業局各補助100、 20萬元，農會自籌30萬元，將可配合各銷售通路定規、定量客製結束需求，能更積極拓展蘆筍通路。

將軍區農會總幹事吳明成表示，本年度供應各銷售通路計量結束，供貨量約3萬2500公斤，供貨條件須以200公克等規格結束，現以人力作業需配置3人，每人每小時約可處理180束。若以機械取代人工每小時約可處理1200束，提升5倍作業效率，且結束過程中蘆筍耗損率由5%降為2%，大幅節省計量結束作業時間與成本，極具省工效益，也能促進國內蘆筍產業發展。

農糧署南區分署表示，目前台灣綠蘆筍生產面積約575公頃，以露天栽培為主，近年來為因應異常氣候及強降雨天候，設施蘆筍栽培面積也逐年增加，目前設施栽培面積估計約30公頃，主要集中在南市將軍區。

農糧署南區分署輔導台南市將軍區農會自國外引進全台第一台蘆筍組合計量機，今天在將軍...
農糧署南區分署輔導台南市將軍區農會自國外引進全台第一台蘆筍組合計量機，今天在將軍區農會舉辦示範觀摩會。記者謝進盛/攝影
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軍區農糧署
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