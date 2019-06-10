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農地大量工廠問題多 郭國文召集官民座談聽在地民意

2019-06-10 14:28聯合報 記者周宗禎╱即時報導

台灣許多農地違章工廠林立，許多業者希望尋求合法經營管道，政府推動農地工廠合法化也引來諸多批評，立委郭國文為收集基層民意向中央反映作為修法參考，明天在南科舉辦「工廠管理輔導法修法」座談會，已廣邀中小企業出席表達心聲。

座談明天上午9點半在南科園區管理局一樓演藝廳，郭國文召集經濟部工業局局長呂正華、經濟部中部辦公室主任郭坤明、工業技術研究院承辦人陳宜均、中小企業信保基金雲嘉南服務中心主任黃朝顯、農委會企劃處副處長周妙芳、內政部營建署都市計畫組技正許嘉緯、內政部地政司編定管制科科長袁世芬、環保署環境督察總隊副總隊長姜祖農、台南市政府經濟發展局主任秘書王俊博等列席。

郭國文指出，農地上既有許多工廠是事實，也是累積很多年無解的議題，很多人關心該怎麼解決？5月6日在立法院經濟委員會上10條通過初審，4條保留，地方上不同意見仍多，部分版本 內容與地方民意落差太大，確有必要多聽地方意見。

郭國文表示，政府修法目標為的是拚經濟、護就業、顧環保及守農地，面對涉及8萬家工廠，百萬勞工就業人口跟家庭，這些隱形的台灣經濟支柱，該如何協助也是重要課題，不過政府推動政策的絕對不能忽視各種不同意見，不應該只講求合法，如果訂定出來的法令不合情也不合理，社會多數民意可能都很難接受。

郭國文說，希望藉由這場座談會，帶領中央各部會南下聆聽在地的聲音，未來立法院加開臨時會時，政策可以更接地氣，訂定合情合理的法令， 力拼三讀。

台灣農地大量工廠進駐，政府推動農地工廠合法化引發爭議。圖/聯合報系資料照片
台灣農地大量工廠進駐，政府推動農地工廠合法化引發爭議。圖/聯合報系資料照片
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