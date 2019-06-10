抓母的才給錢！村民不想做白工 全年僅1人抓沙氏變色蜥
嘉義縣府獎勵移除外來種沙氏變色蜥換獎金，去年改成限抓母蜥才能兌換獎金，地方居民不願參與抓蜥活動，縣議員今天在議會聽取農業處工作報告時，詢問今年獎勵方式，農業處坦言去年「成效很差」，僅1村民繳交715隻，今年執行方式仍在評估。
嘉義縣水上鄉是全台沙氏變色蜥危害最嚴重區域，縣府鼓勵民眾抓蜥換獎金，前年獎勵方案每抓1隻可換5元獎金、民眾搶破頭，90多萬元獎金1小時發完，去年接受學者建議，改變獵捕沙氏變色蜥賞金規範，限繳交母蜥才能換獎勵金，每隻提高到6元，但執行成效差。
嘉義縣議員林緗亭今天在議會指出，外來種沙氏變色蜥繁衍速度快，據統計國內現在約有600萬隻，嘉義縣可能就有267萬隻，都在水上、中埔一帶，政府若不能立即訂出辦法，後續恐造成環境更嚴重危害。
「沒人要做白工！」水上鄉三界村抓蜥高手姜仁鎰指出，往年抓蜥是全村運動，村民多利用夜間戴頭燈抓蜥，賺外快補貼家用。但夜間視線不佳難辨公母，而且依照去年經驗，夜間母蜥較少出現，百隻沙蜥中母蜥不到10隻，忙一晚上可能賺不到百元，誰要做白工？建議政府恢復往年獎勵制度，公母都應該獎勵、全部消滅。
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