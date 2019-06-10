抓母的才給錢！村民不想做白工 全年僅1人抓沙氏變色蜥

2019-06-10 12:38 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



嘉義縣府獎勵移除外來種沙氏變色蜥換獎金，去年改成限抓母蜥才能兌換獎金，地方居民不願參與抓蜥活動，縣議員今天在議會聽取農業處工作報告時，詢問今年獎勵方式，農業處坦言去年「成效很差」，僅1村民繳交715隻，今年執行方式仍在評估。

嘉義縣水上鄉是全台沙氏變色蜥危害最嚴重區域，縣府鼓勵民眾抓蜥換獎金，前年獎勵方案每抓1隻可換5元獎金、民眾搶破頭，90多萬元獎金1小時發完，去年接受學者建議，改變獵捕沙氏變色蜥賞金規範，限繳交母蜥才能換獎勵金，每隻提高到6元，但執行成效差。

嘉義縣議員林緗亭今天在議會指出，外來種沙氏變色蜥繁衍速度快，據統計國內現在約有600萬隻，嘉義縣可能就有267萬隻，都在水上、中埔一帶，政府若不能立即訂出辦法，後續恐造成環境更嚴重危害。