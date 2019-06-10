中華醫大董座交接 新董事長鄭啟瑞家扶認養人38年

2019-06-10 12:05 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



中華醫事科大今天舉辦董事長交接，新任董事長鄭啟瑞專精台語字音字形研究、多次指導學生參加全國語文競賽優勝，還是家扶中心長期認養人、熱心公益與社會救助。

鄭啟瑞中原大學電子工程系畢業曾任路竹青商會長，任南台南家扶中心認養人長達38年，也曾經擔任家扶中心的主任委員、26年的扶幼委員。

交接典禮上午由董事卓永崇監交，第十六屆董事長徐國潤將印信交給鄭啟瑞。卓永崇表示，中華醫大創校已經51年，是全體董事會、校長和教職員工一起努力的成果，值得所有華醫人珍惜，交接是責任傳承的開始。卓永崇、徐國潤、鄭啟瑞3人是南一中前後期校友。

交接完成後教職員及學生代表上台獻花。校長曾信超、副校長孫逸民代表贈送紀念品何紀念冊感謝徐國潤任內帶領校務發展，並祝賀新任董事長鄭啟瑞帶領中華醫大開創新局。

徐國潤表示，任內是台灣高校少子化衝擊的開始，中華醫大學生人數不但沒有減少，還接連獲得教學卓越、高教深耕、設備更新等計畫經費補助超過5億元，學校後方的滯洪池認養和最近開始進行的防洪工程改善、校園綠美化，校長曾信超和教職員工的努力付出有目共睹，希望新任董事長董事會繼續給校務做最大支持，讓中華醫大永續發展。

鄭啟瑞表示，接下印信，就是責任的開始，尤其面對少子化的衝擊，學校校務發展要如何永續，董事會要如何做好校務發展的後盾，都是嚴峻的考驗，華醫有今日的成果，感謝歷屆董事長、校長全體教職員工的努力，打好校務厚實的基礎。

校長曾信超代表全體師生感謝徐國潤任內的辛勞，及董事會的支持，他表示，華醫的校務發展和教學設備與資源大已大躍進，水利署斥資19億元整治三爺溪防水工程正式啟動，校園水溝也疏通，工程完工後希望中華醫大永遠不再有水患。

曾信超也讚揚鄭啟瑞是他南一中與中原大學的學長，熱心投入社會公益，未來愛心也會關注在中華醫大，讓學校面臨少子化依舊能屹立不搖。