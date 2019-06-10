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氣候劇變阿里山春茶產期延後 茶農精進技術面對挑戰

2019-06-10 09:13聯合報 記者謝恩得╱即時報導

嘉義縣民雄的三癸亭製茶，今年由老闆娘郭惠慈贏得春季阿里山高山優良茶大賽的韻香烏龍茶頭等獎，三癸亭是茶博士許偉庭和太太郭惠慈一起創辦的品牌，許偉庭說，台灣烏龍茶的製茶技術是全世界最繁複，風味獨樹一格，但天候劇變，新生代茶農面臨不同的考驗。

許偉庭在大學時騎車到阿里山，沿路開始與茶結緣，20年來不只專研理論和實驗，更學會製茶，並取得評茶師和製茶師證照，更在梅山瑞里山區栽種茶葉，和太太郭惠慈製茶參加國內外比賽屢大獎。他在中正和南大學開課，要讓更多青年人認識茶學。

最近他們參加嘉義縣阿里山茶協會和製茶業職業工會舉辦的阿里山茶春茶比賽，這是各大阿里山茶比賽中，少數有韻香烏龍茶的比賽，一般是比清香型烏龍茶，烘培較淺，保留高山茶特有的茶香，韻香烏龍茶則是烘培更深一些，但又不能烘得太過，否則會流失茶味。

三癸亭製茶的韻香烏龍茶，是帶有堅果香的阿里山茶，在這項比賽獲得首獎，評審驚艷「就是想找到這個味道」。

許偉庭、郭惠慈是用金萱茶來做韻香烏龍茶，他說，金萱茶正是40年前烏龍茶首度引進阿里山栽種的品種，他考據早年的製茶觀念，讓阿里山茶保有高山茶香，且因烘培的不同呈現不同的香氣。

許偉庭表示，台灣的烏龍茶製茶技術，是全世界最複雜和獨特，具有競爭力，不過面臨氣候劇變，考驗茶農的製茶技術，今年即因氣候變化，採收期慢了10到14天，發酵和烘焙都要掌握到位。

茶博士許偉庭（左六）和太太郭惠慈（左五）開發的品牌三癸亭製茶，獲韻香烏龍茶組頭等...
茶博士許偉庭（左六）和太太郭惠慈（左五）開發的品牌三癸亭製茶，獲韻香烏龍茶組頭等獎，縣長翁章梁（左四）頒獎表揚。記者謝恩得／攝影
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