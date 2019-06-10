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影／用優酪乳養蝦？他的克菲爾白蝦比別人大1倍

2019-06-10 09:12聯合報 記者卜敏正╱即時報導

嘉義縣義竹鄉生態養殖產銷班長黄健翔，採用「克菲爾乳酸菌」發酵成優酪乳，倒入養殖池培養水質，養出橈腳類水生物，成為白蝦最健康、天然食源，創造友善循環食物鏈，白蝦不僅育成率高，比傳統養殖蝦大1倍，且蝦肉味美、肉質更Q彈。

黄健翔表示，獸醫系畢業後從事動物藥品，之後改行賣便當，9年前接受朋友建議想培養龍膽石斑苗，沒想到租魚塭後發現，魚塭土質不適合培育魚苗，才誤打誤撞開始養蝦。

他說，剛開始曾採慣行養殖法，混養白蝦、虱目魚、紅蟳，沒想到遇乾旱，初次養殖、不善控制水中鹽分，導致魚蝦暴斃，讓他重新思考，要如何才能提高魚蝦育成率，經過四處學習、請教專家，決定跳脫慣行養殖，導入生物餌料，無毒養殖。

「白蝦能吃克菲爾菌？」黄健翔說，4年前巧遇製作克菲爾菌的朋友，對方說明克菲爾菌是「高加索人」長壽秘訣，鼓勵他吃克菲爾菌常保健康、提升免疫力，他好奇問「白蝦可不可以吃？」友人還笑他太浪費，但他決定嘗試看看，希望養出更健康白蝦。

他說，向酪農買牛奶，加入克菲爾菌發酵成優酪乳，調製成生物餌劑，倒入養殖池並非真的給白蝦喝優酪乳，而是培養水質，養出橈腳類水生物，成為白蝦最健康、天然食源，經過長期實驗研發出最佳比例，避免影響水質。今年春天放養的白蝦，70天即可達26尾1斤重量，比傳統50尾1斤大1倍，而且蝦鬚長、蝦體健壯、肉質Q彈，以目前經驗，養至20尾1斤都不是問題。

嘉義縣農業處漁業科長張建成表示，黄健翔降低養殖密度、培養益生菌、循環水再利用養殖魚蝦，是一種與自然和諧共存，且守護食安的友善生態養殖模式，不但降低對地球水土環境負擔，也珍惜保育水土資源，藉由提高魚蝦抗病力，降低養殖管理風險。

採用「克菲爾乳酸菌」發酵成優酪乳養蝦，白蝦育成率高，比傳統養殖蝦大1倍，記者卜敏...
採用「克菲爾乳酸菌」發酵成優酪乳養蝦，白蝦育成率高，比傳統養殖蝦大1倍，記者卜敏正／攝影
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「克菲爾乳酸菌」發酵成優酪乳養蝦，白蝦比傳統養殖蝦大1倍，記者卜敏正／攝影
「克菲爾乳酸菌」發酵成優酪乳養蝦，白蝦比傳統養殖蝦大1倍，記者卜敏正／攝影
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黄健翔採用「克菲爾乳酸菌」發酵成優酪乳養蝦，白蝦育成率高，比傳統養殖蝦大1倍，記...
黄健翔採用「克菲爾乳酸菌」發酵成優酪乳養蝦，白蝦育成率高，比傳統養殖蝦大1倍，記者卜敏正／攝影
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