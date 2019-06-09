親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
龍舟賽‧慶端午
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

與馬如龍恩愛38年 沛小嵐養9子馭夫「不敢大小聲」

馬如龍不敵病魔癌世 最幸運是遇到老婆沛小嵐

從藝文博覽會到音樂會 老中青三代擠爆台江埕

2019-06-09 18:26聯合報 記者邵心杰╱即時報導

第十屆台江文化季的重頭戲「台江藝文社團博覽會」、「台江社區音樂會」，今天下午起至晚間，計有15所在地高國中小學等藝文社團接力登場，在地老中青三代不懼風雨捧場，人潮擠爆台江埕，師生希望以音樂繁盛台江，把在地的聲音吹送到各村各校。

台南市長黃偉哲說，很感謝台南社大台江分校及所有台江藝文社團，大家齊心協力，唱歌的唱歌，做靜態教學的做靜態教學，大家一起努力，讓台江的文化能夠弘揚。他參訪台江藝文社團博覽會後表示，剛看到很多都是非常好的 idea，不管是過去的老厝重建，老厝整修或是竹籠厝，這都有很多文化上的意義，藉此傳承下去。

這場別開生面的博覽會、音樂會，下午起在安南區的台江文化中心登場，共有來自安順、安南、和順國中、瀛海中學，及海佃、安慶、長安、大港、和順國小及社大台江分校等15所在地高國中小學的藝文社團共同演出，可說是台江地區最具規模的藝文社團博覽會，展現台江藝文的扎根力量。

同時，主辦單位培訓10名台江高國中小學的青少年主持人，共同主持第十屆台江文化季節目，讓台江文化季成為在地青少年的青春發聲台，「為文化發聲，為環境發聲，為夢想發聲」。

台江文化促進會陳建修說，台江行動教室提供家長和孩子一個學習的場域，如認識鳥類生態，這是培育下一代好的想法，要對土地有認同就要先從關心與了解開始。許同學也指出，參與台江藝文社團博覽會可以體驗到很多學校所學不到的課程，如海東國小的機器人、肚皮舞、南管等，他也期待學校社團嘻哈、舞蹈等，能在文化中心表演。

台江社區音樂會傍晚起在台江文化中心演出，師生希望以音樂繁盛台江，把在地的聲音吹送...
台江社區音樂會傍晚起在台江文化中心演出，師生希望以音樂繁盛台江，把在地的聲音吹送到各村各校。記者邵心杰／翻攝
分享
來自台江15所在地高國中小學的藝文社團接力聯合演出，展現台江藝文的扎根力量。記者...
來自台江15所在地高國中小學的藝文社團接力聯合演出，展現台江藝文的扎根力量。記者邵心杰／翻攝
分享
台江藝文社團博覽會下午在台江文化中心登場，計有15所在地高國中小學等藝文社團接力...
台江藝文社團博覽會下午在台江文化中心登場，計有15所在地高國中小學等藝文社團接力登場，人潮擠爆台江埕。記者邵心杰／翻攝
分享

台江音樂會黃偉哲
☛ 想要免費獲得 iPad 與金庸相關系列產品 立即加入 ☚

相關新聞

雲林縣府徵選男女旅遊大使 第一名各獎15萬元

2019-06-09 11:57

把握投資熱潮 台南市府拚經濟加速落實

2019-06-09 11:57

虎尾科技大學6畢業生 創作「我們 Us」細數4年回憶

2019-06-09 11:46

善化40多年老醫院一關3年 現在變服飾連鎖門市

2019-06-09 10:56

阿里山鄉農會大阿里山地區春茶競賽 減產但品質一流

2019-06-09 10:13

議員建議收容棄養動物的人 李茂生批政客引本尊回應

2019-06-09 08:07

廢五金堆二仁溪 南市爭經費清除

2019-06-09 00:09

10月起 養蚵禁裸用保麗龍

2019-06-09 00:06

嘉市文化公園樂開趴 分貝超標挨罰

2019-06-08 23:53

人進不來 朴子文創聚落要接地氣

2019-06-08 23:51

日出校長 手機對準蘭潭美景

2019-06-08 23:37

暖心里長攜手戶政所主任 搶救街友申辦身分證幫助重生

2019-06-08 18:04

連假排重油汙染麻豆大排 漏油廠商被抓將重罰

2019-06-08 17:22

端午連假麻豆大排重油汙染 依法告發最高可處600萬罰鍰

2019-06-08 17:21

「水果奶奶」將到雲林演出 捐統一發票可兌換入場券

2019-06-08 16:07

眾所期待！台南亞太棒球村少棒主副球場快啟用了

2019-06-08 14:31

雲林縣府舉辦開齋節活動 一解印尼移工鄉愁

2019-06-08 13:21

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00

全國春季蘭花大展百花爭艷 近千朵流蘇石斛蘭怒放

2019-03-15 13:26

環團憂沙灘「白雪」變「黑雪」 有毒牡蠣回到餐桌上

2019-06-08 17:58
看更多

熱門文章

騙老婆說要加班 上山意外拍到「雷神之鎚」

2019-06-08 19:28

韓國瑜拋國道六號延伸花蓮 林明溱：不可行

2019-06-09 12:18

頭份交流道口交通毒瘤 雙管齊下盼割除

2019-06-09 08:58

影／搶拍火紅鳳凰木 越南新住民飄逸「奧黛」添嬌點

2019-06-09 07:40

議員建議收容棄養動物的人 李茂生批政客引本尊回應

2019-06-09 08:07

愛河龍舟嘉年華壓軸 韓國瑜領軍擊鼓賽龍舟

2019-06-08 22:14

板橋車站正妹熱舞辣度爆棚 大批旅客吸睛駐足

2019-06-09 13:17

局長不防疫去花蓮幫韓國瑜場勘？ 民政局：疫情監控中

2019-06-09 11:30

葡萄成熟時梅雨鋒面來 果農內心是一喜一憂

2019-06-08 20:15

雲林縣府徵選男女旅遊大使 第一名各獎15萬元

2019-06-09 11:57

嘉市文化公園樂開趴 分貝超標挨罰

2019-06-08 23:53

端午連假不停工 國道四號豐潭段3號隧道年底貫通

2019-06-09 16:05

拚立委初選 張志明、李建智力爭台東韓粉認同

2019-06-09 10:19

稻熱病後時晴時雨 老農聽到又有梅雨鋒面來襲心驚驚

2019-06-08 19:35

瘋雙語教育 竹科家長為子女 1年花數十萬不手軟

2019-06-08 22:49

影／美濃黃蝶祭文化底蘊深 高市府想打成 「世界品牌」

2019-06-08 19:39

今天印尼開齋節 台東印尼新住民與移工開心吃家鄉菜

2019-06-09 11:55

台中「公路醫生」熨平路面 微創手術減少人孔蓋落差

2019-06-09 14:16

10月起 養蚵禁裸用保麗龍

2019-06-09 00:06

新北斬龍山遺址公園啟用 不再難親近！

2019-06-08 23:42

50年老屋倍增 北市房市邁入高齡化

2019-06-08 22:52

就差一小步！距岸1公里強浪打翻 龍舟橫渡到蘭嶼失敗

2019-06-09 15:44

深澳水舞超美 但背景音樂是「臭豆腐」

2019-06-09 13:52

盧秀燕拚市政 不再回應政治議題

2019-06-08 22:38

港台攜手橫渡黑潮到蘭嶼 今清晨5時30分順利出發

2019-06-09 06:52

配合台東太平溪路堤共構工程 6座高壓電塔6月底前拆除

2019-06-09 15:25

「搖滾台中」親子不宜引論戰 樂迷：反對被馴化

2019-06-09 12:24

締造「爛地變亮點」傳奇 林邊光采濕地協調破局縮水

2019-06-08 19:37

虎尾科技大學6畢業生 創作「我們 Us」細數4年回憶

2019-06-09 11:46

苗栗舊山線RAIL BIKE增新路線 27日起正式營運

2019-06-08 22:54

善化40多年老醫院一關3年 現在變服飾連鎖門市

2019-06-09 10:56

台科大鬆口釋校地 蟾蜍山文化景觀 北市願接手規畫

2019-06-08 23:46

異業合作 乞龜與巧克力的美好相遇

2019-06-08 23:53

學童向侯友宜投書 萬里海王星碼頭打造軟絲復育基地

2019-06-08 19:34

曾經每年黃蝶大爆發 地方疾呼維繫黃蝶翠谷生態

2019-06-09 07:39

藍高市立委一選區13日起民調 侯亞寧、王齡嬌爭取出線

2019-06-09 12:39

台中購物節 美術園道等各大商圈有好康

2019-06-09 11:31

投訴路不平 內湖4年增近9倍 柯文哲：專案處理

2019-06-08 23:23

這裡的梅花鹿超幸福 端節可享美味「鹿棕」

2019-06-08 20:51

閩南藝閣花車踩街如嘉年華會 飛天媽祖現傳統藝閣魅力

2019-06-08 20:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top