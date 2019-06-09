從藝文博覽會到音樂會 老中青三代擠爆台江埕
第十屆台江文化季的重頭戲「台江藝文社團博覽會」、「台江社區音樂會」，今天下午起至晚間，計有15所在地高國中小學等藝文社團接力登場，在地老中青三代不懼風雨捧場，人潮擠爆台江埕，師生希望以音樂繁盛台江，把在地的聲音吹送到各村各校。
台南市長黃偉哲說，很感謝台南社大台江分校及所有台江藝文社團，大家齊心協力，唱歌的唱歌，做靜態教學的做靜態教學，大家一起努力，讓台江的文化能夠弘揚。他參訪台江藝文社團博覽會後表示，剛看到很多都是非常好的 idea，不管是過去的老厝重建，老厝整修或是竹籠厝，這都有很多文化上的意義，藉此傳承下去。
這場別開生面的博覽會、音樂會，下午起在安南區的台江文化中心登場，共有來自安順、安南、和順國中、瀛海中學，及海佃、安慶、長安、大港、和順國小及社大台江分校等15所在地高國中小學的藝文社團共同演出，可說是台江地區最具規模的藝文社團博覽會，展現台江藝文的扎根力量。
同時，主辦單位培訓10名台江高國中小學的青少年主持人，共同主持第十屆台江文化季節目，讓台江文化季成為在地青少年的青春發聲台，「為文化發聲，為環境發聲，為夢想發聲」。
台江文化促進會陳建修說，台江行動教室提供家長和孩子一個學習的場域，如認識鳥類生態，這是培育下一代好的想法，要對土地有認同就要先從關心與了解開始。許同學也指出，參與台江藝文社團博覽會可以體驗到很多學校所學不到的課程，如海東國小的機器人、肚皮舞、南管等，他也期待學校社團嘻哈、舞蹈等，能在文化中心表演。
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