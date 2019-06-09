「原來這麼難受」 台南1812學生一起餓12小時

2019-06-09 12:07 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



台南市高中職聯合飢餓體驗活動已邁入第13年，今年響應第30屆飢餓三十人道救援行動的學校有31所，創台南最高紀錄，號召了1812名學生今日聚集在台南高工體驗飢餓12小時，活動並募集近50萬元投入飢餓30人道救援行動，並響應世界展望會在6月20日「世界難民日」前夕發起的「全球時刻」，關注難民兒童議題，為亟需人道救援的難民及處脆弱地區最需要的兒童發聲。

參與「Chance of Success 共創先飢，食在必行」飢餓體驗DIY的31校包括：土城高中、大灣高中、北門高中、北門農工、台南一中、台南高工、台南高商、台南海事、台南護專、光華高中、明達中學、長榮女中、長榮中學、南大附中、南光中學、南寧高中、家齊高中、善化高中、新化高工、新化高中、新營高工、新營高中、新豐高中、曾文家商、曾文農工、陽明工商、聖功女中、慈幼工商、慈濟高中、德光中學、黎明高中等學校班聯會同學齊力籌辦。

擔任活動總召的明達中學學生陳睿騰帶領全體同學進行飢餓宣誓，透過帶領31校同學一起籌辦飢餓體驗活動的過程，讓他更了解飢餓30的意義並看到難民兒童的需求，促使他更有動力去完成溝通、協調的工作，他說，「雖然會覺得肚子餓，但是我很高興我有能力可以為難民兒童發聲，讓更多人一起關注難民議題並響應第30屆飢餓30人道救援行動。」

擔任副召的新豐高中學生洪懿慈自從開始投入台南聯校飢餓體驗活動後，就更加注意台灣世界展望會以及難民的相關訊息，近期敘利亞西北部再度遭到密集轟炸，造成超過30萬人流離失所，讓她非常不捨，她表示：「我們在這裡不只是體驗飢餓，我們還可以為難民兒童帶來希望。」

除了滿懷熱血與愛心的學生響應飢餓30體驗外，愛心企業亦一同響應，包括：碳佐麻里精品燒肉捐款30萬元關懷國內特況家庭、奇美醫療財團法人奇美醫院特地至活動現場設置醫療服務站。