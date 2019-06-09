雲林縣府徵選男女旅遊大使 第一名各獎15萬元

2019-06-09 11:57 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



雲林縣政府結合交通部觀光局春遊方案，舉辦「YUNLIN STAR ‧旅遊大使我可以」徵選活動，決勝者男女各5名，第一名將可各獲獎金15萬元，總獎金45萬元。

雲林縣長張麗善表示，縣府特別規劃春遊雲林幸福觀光系列活動，此次將號召全國人民踴躍報名參加擔任雲林旅遊大使，來代言雲林讓大家認識雲林。

藝人蔡淑臻受邀代言活動，蔡淑臻表示，她10年前第一部電影《練•戀•舞》就在雲林拍攝，沒想到當時和雲林結下的緣份延續到現在，她也鼓勵大家踴躍報名，一起踏訪雲林之美。

雲林縣文化處長陳璧君表示，YUNLIN STAR旅遊大使徵選，即日起至6月24日23時59分止，採線上報名，活動共分初賽、決賽，經各項資格審核篩選後，公布晉級下一階段票選活動的前30名參賽者。

並從票選活動中票數最高的男、女生前5名，共10名，須參與7月14日節目錄影闖關活動，並在7月20日參加縣府舉辦的活動，預計7月底頒獎。