虎尾科技大學6畢業生 創作「我們 Us」細數4年回憶

2019-06-09 11:46 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



畢業歌不再只是高唱驪歌，虎尾科技大學與正修科技大學6位應屆畢業生，來自不同學校、科系的他們，憑著對音樂的熱愛，自行作詞、作曲創作畢業歌「我們 Us」，唱出四年回憶，為學校打造專屬畢業歌。

虎科大學生陳冠綸、葉宗翰、竇晨洋、林冠宏、李祐綸與正修科大生呂振杰，6位喜歡音樂的大男孩，有人學建築、有人學機械，不同領域的他們在大學一年級時，因為校方吉他社開始有了連結。

6人在大學一年級要升上二年級時，也一起成為社團幹部，至此如同親兄弟般，幾乎每天朝夕相處，即便呂振杰後來大三轉學，只要有空閒時間，6人總是聚在一塊玩音樂跑活動。

林冠宏說，去年10月是他們在大學最後一個學期，得知要幫學校打造畢業歌，只要放學、打完工，就往某個人家跑，最常碰面的時間是晚上11點，6人經常為了創作通宵達旦，直到隔天早上6點才一起去吃早餐。

陳冠綸、竇晨洋表示，歷經8個月時間6人合力完成這首歌，他們希望大四畢業生聽完這首歌，能回憶起校園的經歷，也不要忘記自己只有一個人，還有曾經培養出革命情感的夥伴。