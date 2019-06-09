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善化40多年老醫院一關3年 現在變服飾連鎖門市

2019-06-09 10:56聯合報 記者謝進盛╱即時報導

台南善化謝醫院3年前關門服飾連鎖業者承租進駐目前已開張。記者謝進盛/攝影
台南善化謝醫院3年前關門服飾連鎖業者承租進駐目前已開張。記者謝進盛/攝影
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立足地方逾40年的台南善化謝醫院3年前黯然關門震驚外界，看好南科地區近年發展迅速，吸引大型服飾連鎖店改裝後承租，選在端午節前開幕，匯集滿滿人氣。

善化中正路鬧區的謝醫院，外觀為3層樓建物，40餘年前開業時，地方醫療資源有限，在地方扮演醫療救護相當重要角色。老一輩的鄉親，只要身體不適就醫，第一時間大都往謝醫院，由院長謝貳上問診。

惜不敵大醫院競爭，院方2016年5月中旬貼出「即日起結束營運」告示，當時在業界引起熱烈討論，一度業界傳出將改裝為養護中心，不過遲無下文。

老醫院拆卸招牌一關近3年，讓不少鄉親們感慨，逐漸淡忘這家老醫院，約2個多月前重新有動靜，只見裝潢、水電工人頻頻進出，近日答案揭曉，原來是知名的「NET」連鎖服飾店承租，已在本月6日開幕。

這幾天生意強強滾，一度門前還壅塞，驚動警方前往。附近商家說，樂見大型服務業者進駐「結市」，未來應該會更熱鬧。

地方房仲業者也說，善化新市南科周遭區域，是大台南少數人口逆勢成長區，且緊鄰南科挾帶逾8萬就業人口，大量流動人口，近年來包括麥當勞、肯德基、星巴克、路易莎等知名速食咖啡連鎖店先後插旗善化，將啟動的南科GF區開發案就在善化，勢必帶動善化另波發展，服飾業者嗅得商機進駐，不難理解。

台南善化謝醫院3年前關門服飾連鎖業者承租進駐呈現新氣象。記者謝進盛/攝影
台南善化謝醫院3年前關門服飾連鎖業者承租進駐呈現新氣象。記者謝進盛/攝影
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台南善化謝醫院3年前關門服飾連鎖業者承租進駐目前已開張。記者謝進盛/攝影
台南善化謝醫院3年前關門服飾連鎖業者承租進駐目前已開張。記者謝進盛/攝影
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台南善化謝醫院3年前關門外觀。圖/本報資料照
台南善化謝醫院3年前關門外觀。圖/本報資料照
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