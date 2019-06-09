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阿里山鄉農會大阿里山地區春茶競賽 減產但品質一流

2019-06-09 10:13聯合報 記者謝恩得╱即時報導

青心烏龍組特等獎新東興茶業黃明村。記者謝恩得／翻攝
青心烏龍組特等獎新東興茶業黃明村。記者謝恩得／翻攝
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嘉義縣阿里山鄉農會2019大阿里山地區春季優良茶競賽，今年青心烏龍組特等獎每台斤成交價高達6萬元，金萱組特等獎也有3萬元，得獎茶葉很快就被來自各地的愛茶人士一掃而空，買氣十分熱絡。

縣長翁章梁表示，阿里山高山茶一年總產量達到1902公噸，生産出來的茶葉豐潤渾厚、香氣十足，期望透過比賽建立起優良的阿里山茶的品牌。

阿里山農會春季競賽參賽總點數1034點，青心烏龍組淘汰率42.87%，金萱組淘汰率41.36%。

青心烏龍組特等獎新東興茶業黃明村、頭等一高嵩雪坊柳建成、頭等二建村三冠王林建村、頭等三禾成茶業葉進成；金萱組特等獎一品茶業林藝諺、頭等一端太茶業林志霖、頭等二小椀茶陳星伃、頭等三張宏進，得獎名單及購買資訊可上阿里山鄉農會網站查詢。

立委陳明文表示，阿里山農會今年選出來的春茶，可以說是歷年品質最好的！嘉義出好茶，世界第一等，阿里山高山茶是台灣尚好的茶。

阿里山農會總幹事劉家顯指出，受到氣候異常影響，今年春茶產量銳減2成，但品質絕對沒有變差，也為確保茶葉品質及民眾食的安全，所有參賽茶樣都會同農糧署及縣府進行亂碼抽樣檢驗農藥殘留，檢測不符標準者，取消比賽資格外，繳交的茶樣全數沒入並銷毀，抽檢結果全數符合國家安全標準。

與會貴賓們到各攤位品茶，對茶品質給予很高的評價。記者謝恩得／翻攝
與會貴賓們到各攤位品茶，對茶品質給予很高的評價。記者謝恩得／翻攝
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金萱組特等獎一品茶業林藝諺。記者謝恩得／翻攝
金萱組特等獎一品茶業林藝諺。記者謝恩得／翻攝
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