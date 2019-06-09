議員建議收容棄養動物的人 李茂生批政客引本尊回應

2019-06-09 08:07 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



針對流浪犬問題，嘉義縣議員何子凡日前說，「收容所應該收容那些棄養動物的人」，嚴格稽查取締棄養行為。對此，台大法律系教授李茂生在臉書表示，流浪犬過多的原因，除了棄養等這類不負責任的文化以外，更重要的原因是零安樂死這個溫馨、愛心與重視生命的政策所導致的精準捕捉。

嘉義縣議員王啓澧上月底就在嘉義縣議會臨時會，就秀出一張，有十多隻流浪犬出現在嘉義縣布袋鎮街頭，他當時說，政府若不積極作為，「街上可能狗比人還多」，因為大家都不敢出門。

李茂生說，為了解決精準捕捉所可能造成的社會安全與防疫上的漏洞，政府採取了TNVR的政策。但是大家都知道，這根本不是解決方案。

李茂生說，於是政客們開始主張，除多建設流浪犬的收容設施外，另應建設拘禁棄養者的收容所。「讓我們一起來建設古拉格群島吧！」為什麼政客們一直都無法理解：嚴罰無法創造自律的文化。零安樂死的愛，其實是個頗為沈重的情緒，其代價或許就是對於人的嚴酷。