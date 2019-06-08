日出校長 手機對準蘭潭美景

圖／楊長鉿提供 分享 facebook

嘉義市蘭潭水庫是夏季熱門休閒去處，每到日出黃昏，大批民眾湧到堤岸，人手一隻手機或相機搶拍，被稱為「日出校長」的東石高中校長楊長鉿，習慣早起，拿手機追逐蘭潭千變萬化光影美景，樂此不疲，昨天清晨拍攝蘭潭日出晨光，倒映潭影，夢幻美麗。