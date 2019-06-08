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日出校長 手機對準蘭潭美景

2019-06-08 23:37聯合報 文／魯永明

圖／楊長鉿提供
圖／楊長鉿提供
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嘉義市蘭潭水庫是夏季熱門休閒去處，每到日出黃昏，大批民眾湧到堤岸，人手一隻手機相機搶拍，被稱為「日出校長」的東石高中校長楊長鉿，習慣早起，拿手機追逐蘭潭千變萬化光影美景，樂此不疲，昨天清晨拍攝蘭潭日出晨光，倒映潭影，夢幻美麗。

蘭潭水庫手機相機
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