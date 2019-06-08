暖心里長攜手戶政所主任 搶救街友申辦身分證幫助重生

2019-06-08 18:04 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣水上鄉張姓中年男子因投資生意失敗，賣掉房屋，遭妻子暴力，被迫流浪出走到朴子市當街友，天天露宿街頭，靠里民接濟，處境堪憐，在地文化里長楊石旭見狀，向朴子市戶政事務所主任王乾隆求助，王乾隆親自帶張男到水上戶政事務所，申辦身分證，幫他重新站起來，讓他重新找工作，張男對里長楊石旭及主任王乾隆滿心感激，楊石旭將搶救街友故事貼臉書，網友紛紛按讚，肯定暖心里長

楊石旭說，這幾個月來常有里民反映，有名男街友，穿著邋遢，經常睡在里內大街小巷，讓他們既害怕又憐憫，向他長反映，希望了解街友處境。

他找到這名街友張男，張男說，老家原本在水上鄉，因投資生意失敗，不但賣掉房子，還遭妻子暴力相向，迫不得已只好流浪在朴子，因為身無分文，加上沒錢拍照申辦身分證，無法求職，只好當街友，這段期間常有善心人士，提供便當及食物給他，讓他免去飢餓之苦。