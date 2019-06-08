環團憂沙灘「白雪」變「黑雪」 有毒牡蠣回到餐桌上
今天是世界海洋日，長期觀測海廢的台南社大環境小組研究員晁瑞光表示，每年5、6月，台南海岸必定下「白雪」，沙灘遍布牡蠣養殖的白色保麗龍及蚵棚，近期台南市政府實驗以黑色聚丙烯發泡浮具代替，但用手一撥就變細屑，擔心不但解決不了保麗龍汙染問題，恐怕還會變成降「黑雪」。
台南市農業局表示，今年牡蠣養殖期讓蚵農試用硬式浮筒以及黑色聚丙烯發泡浮具，但效果都不如預期，已請廠商改良。
晁瑞光說，台南南區海灘上最多的垃圾是牡蠣浮棚養殖的保麗龍，再來是塑膠袋及塑膠製品，及一次性飲料容器相關，包括塑膠飲料杯、保麗龍杯、寶特瓶、玻璃瓶、鋁箔包、吸管、瓶蓋等，保麗龍杯在台南市禁用之後有明顯減少，但因其特性可以保冰及便於攜帶，還是有人從外地帶到黃金海岸或安平港堤防上活動時丟下。
晁瑞光表示，塑膠垃圾會導致許多海洋生物誤食致死，塑膠微粒會釋出本身所含的化學物質，同時也會吸收海水中的有機汙染物，這些小微粒被生物吃下，就會透過食物鏈在生物體內傳播、累積，例如牡蠣屬濾食性生物，會吃下許多的微小微粒，最後到了人類的餐桌上。
晁瑞光建議，政府應全面禁用保麗龍浮具，補助替換成硬式浮筒，別再用發泡浮具，另外，空蚵棚可以於近海及特定海域做堆疊永久定置，復育海洋生態，淨化水質及促進水域觀光休閒活動，同時竹棚架具有消波特性，可以保護海岸線減少沖刷，又可吸收二氧化碳。
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