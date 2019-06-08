親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
龍舟賽‧慶端午
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

聯合國氣象大會突遭取消資格 彭啟明：政治打壓

連假排重油汙染麻豆大排 漏油廠商被抓將重罰

2019-06-08 17:22聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

台南市麻豆大排今被發現有重油汙染排水，長達數公里，市府環保局啟動緊急應變並循線稽查，發現是下營區一家工廠重油疏漏造成河川汙染，環保局除責令工廠立即採取緊急應變善後汙染外，將依法告發，最高可處新臺幣600萬元罰鍰。

台南市環保局今天午8時許接獲民眾通報，下營區麻豆大排橋頭段發現油汙漫延數公里，環保局稽查科即刻派員至現場查看，排水內油品經判應屬重油類，此外依水體漫延狀況，恐有油汙持續擴散之虞，現場立即啟動油汙攔除作業，沿線佈置多道吸油棉索及吸油棉片，防止擴散下游。

環保局稽查科另派員分頭循線稽查汙染源，發現油汙為位下營區一家工廠內貯油槽因未妥善管理造成疏漏，環保局將依違反水汙染防治法第28條規定告發處分，裁處新臺幣600萬元以下罰緩，現場並命汙染行為人即刻進行水體油汙清除作業，並限期完成改善，以維持水體環境品質。另有關相關汙染應變投入之粍材亦將一併向工廠求償。

環保局局長林淵淙表示，環保局稽查無假期，24小時均有稽查人員值勤受理執行公害陳情案件，再次呼籲業者千萬不要心存僥倖，針對違規汙染業者，環保局皆將嚴查重罰阻止破壞環境之行為，更呼籲民眾若發現環保公害案件或違反環保法令情事，請立即撥打市府1999市政服務專線或環保署全國公害陳情專線0800066666檢舉不法，環保局將儘速派稽查員前往查處。

台南麻豆大排下營段今天發現重油汙染長達數公里，環保局緊急展開除汙並追查汙染源。圖...
台南麻豆大排下營段今天發現重油汙染長達數公里，環保局緊急展開除汙並追查汙染源。圖／環保局提供
分享

河川汙染環保署
☛ 想要免費獲得 iPad 與金庸相關系列產品 立即加入 ☚

相關新聞

端午連假麻豆大排重油汙染 依法告發最高可處600萬罰鍰

2019-06-08 17:21

海口故事屋首展林國基蒐藏 一千多件芭比娃娃、玩偶

2019-06-08 13:01

警察節前 退警拉布條抗議小英

2019-06-08 12:33

嘉市刑警許捷斐留長髮 背後有洋蔥...

2019-06-08 12:20

全國魅力商圈評選台南鹽水奪第三 僅次九份大稻埕

2019-06-08 11:39

馬來西亞大學生遺失手機 熱心暖警協助尋回

2019-06-08 11:15

阿勃勒虎頭埤400棵大開花 今起連2周休市民半價

2019-06-08 10:55

命大! 女子駕車衝進安平漁港 被作業漁民救起送醫

2019-06-08 10:47

微電腦瓦斯表可避地震災 台南換裝免收安裝費

2019-06-08 10:44

慶祝警察節熱心助人 台南市警二分局3天捐血235袋

2019-06-08 10:24

影/南市警局推動平安帽專案 退休書記官響應捐出106頂

2019-06-08 09:46

嘉南4萬多公頃二期稻6/17起輪區供灌 掌水工管控出水

2019-06-08 09:36

奮起湖「黃金山葵米磚」 獲比利時國際大獎

2019-06-07 23:16

屈原後代來台包粽 民眾搶吃

2019-06-07 23:13

羨慕划龍舟賺21萬獎金？ 訓練辛苦誰人知

2019-06-07 20:19

屈原後代首度來台灣包粽 民眾爭相吃「屈原粽」

2019-06-07 14:42

午時水聖地 台南鹽水老店取水打鐵傳承200多年

2019-06-07 13:55

奇！北港3百年古井清澈如初 民眾爭汲「午時水」解毒

2019-06-07 13:53

前議員在台南車站靜坐 力挺蔡英文連任

2019-06-07 11:50

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00

全國春季蘭花大展百花爭艷 近千朵流蘇石斛蘭怒放

2019-03-15 13:26
看更多

熱門文章

「香腸瀑布」花蓮重現 2千條遭熱情韓粉掃光

2019-06-07 20:32

蘭嶼全島大停電 只因端午連假大量遊客湧入用電太凶

2019-06-07 23:27

韓粉湧入花蓮市區 東大門夜市豎旗「挺韓到底」

2019-06-07 21:28

影／龍潭歸鄉文化節 首度呈現無人機、光雕秀

2019-06-07 21:52

老天爺打翻顏料倒入潭中 校長拿手機追逐蘭潭美景

2019-06-08 09:09

影／龍舟賽1秒之差 基隆環保局10連霸夢碎

2019-06-07 18:02

不再銅板價！北市府員工餐廳漲價 用餐人減半

2019-06-07 23:27

嘉市刑警許捷斐留長髮 背後有洋蔥...

2019-06-08 12:20

員林穀倉活化 雜草叢生蚊子館將蛻變新亮點

2019-06-08 08:13

新竹縣龍舟競賽 競爭激烈一度因秒數爭議暫停賽事

2019-06-07 18:48

羨慕划龍舟賺21萬獎金？ 訓練辛苦誰人知

2019-06-07 20:19

影／罰6萬！台東昨晚再查獲1大貨車滿載24噸生雞糞入境

2019-06-08 11:36

瘋雙語！學費一年數十萬 竹科家長投資教育不手軟

2019-06-08 14:12

台中發大財！豐原這條新路今通車 將取名「富翁街」

2019-06-08 15:19

藍士林北投立委初選汪志冰勝出 最快月底與新黨整合

2019-06-08 10:21

影／苗栗縣龍舟賽 社會組消防局二連霸

2019-06-07 18:56

端午連假墾丁高房價坑遊客？ 業者出面解釋了

2019-06-08 16:03

市長端午搞怪 民代「難瘦想哭」 還有件事比吃粽恐怖…

2019-06-08 10:00

眾所期待！台南亞太棒球村少棒主副球場快啟用了

2019-06-08 14:31

台灣為亞洲第一個法入家門國家 東南亞姊妹：很安心

2019-06-08 09:02

全國魅力商圈評選台南鹽水奪第三 僅次九份大稻埕

2019-06-08 11:39

搶韓國瑜花蓮造勢商機 超商備戰

2019-06-07 22:10

微電腦瓦斯表可避地震災 台南換裝免收安裝費

2019-06-08 10:44

金門龍舟賽熱鬧登場 老外、海龍組隊超吸睛

2019-06-07 17:44

另類繞境 彰化媽祖乾淨台灣出任務

2019-06-07 18:45

古人十年磨一劍 廖博士花10年成功改良薏苡新品種

2019-06-07 20:32

南投青年宅將發包 40坪總價不用500萬！

2019-06-07 22:31

推動多元支付 花蓮商家簽約機台預計月底達800台

2019-06-07 23:00

鹿港龍舟賽好high 首長隊有練過划贏正妹隊

2019-06-07 21:03

嘉南4萬多公頃二期稻6/17起輪區供灌 掌水工管控出水

2019-06-08 09:36

台北國際龍舟賽熱鬧展開 218隊6千好手較勁

2019-06-07 19:33

高雄市不參加海峽論壇 理由：公務繁忙

2019-06-08 13:55

奮起湖「黃金山葵米磚」 獲比利時國際大獎

2019-06-07 23:16

警察節前 退警拉布條抗議小英

2019-06-08 12:33

傳承端午「祈午時水」傳統 新園烏龍村古井不「烏龍」

2019-06-07 17:37

台南市向陽獅子會新卸任會長交接 新會長:關心兒童視力

2019-06-07 18:53

暑假太平山全攻略 注意禁露營與車宿 總量管制限3千人

2019-06-08 11:39

國民黨台東立委初選起跑 張志明、李建智勤跑基層

2019-06-08 12:01

愛河龍舟拔河健身工廠蟬聯冠軍 選手：比陸上拔河還累

2019-06-08 12:21

阿勃勒虎頭埤400棵大開花 今起連2周休市民半價

2019-06-08 10:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top