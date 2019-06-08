連假排重油汙染麻豆大排 漏油廠商被抓將重罰

2019-06-08 17:22 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南市麻豆大排今被發現有重油汙染排水，長達數公里，市府環保局啟動緊急應變並循線稽查，發現是下營區一家工廠重油疏漏造成河川汙染，環保局除責令工廠立即採取緊急應變善後汙染外，將依法告發，最高可處新臺幣600萬元罰鍰。

台南市環保局今天午8時許接獲民眾通報，下營區麻豆大排橋頭段發現油汙漫延數公里，環保局稽查科即刻派員至現場查看，排水內油品經判應屬重油類，此外依水體漫延狀況，恐有油汙持續擴散之虞，現場立即啟動油汙攔除作業，沿線佈置多道吸油棉索及吸油棉片，防止擴散下游。

環保局稽查科另派員分頭循線稽查汙染源，發現油汙為位下營區一家工廠內貯油槽因未妥善管理造成疏漏，環保局將依違反水汙染防治法第28條規定告發處分，裁處新臺幣600萬元以下罰緩，現場並命汙染行為人即刻進行水體油汙清除作業，並限期完成改善，以維持水體環境品質。另有關相關汙染應變投入之粍材亦將一併向工廠求償。