不要相信只要努力一定成功！葉丙成提醒畢業生

2019-06-08 13:55 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



中正大學今天舉行107學年度畢業典禮，校方也特別邀請翻轉教育重要推手葉丙成，為畢業生獻上祝福。他致詞直言，「不要再相信，只要努力一定會成功」這句話，因為努力只是為了得到別人賞識的門票，要成功除了努力，還需要謙卑珍惜每次機會，更要擁有「我可以改變世界的」的信心。

中正大學今年有學士、碩博士班共2975位學生畢業，包含124位境外生。境外生畢業致詞代表、傳播系馬來西亞僑生劉絲貽說，無論是外籍生、港澳僑生，離家來到人生地不熟的台灣，努力適應與融入在地，歷經挫折與不順遂，但都堅持完成學業，能在異地與在場畢業生相遇更是一種緣分。

校方表示，124位畢業境外生中，除了東南亞國家，還有來自貝里斯、宏都拉斯、史瓦帝尼等中美洲、非洲學生。其中，中正大學招收的第一位寮國、聖文森學生也在今年畢業，今日特地穿著碩士袍出席典禮。而來自貝里斯籍的馬艾倫，日前獲新港國中校長親自邀請，到校英語教學，活潑有趣的互動教學方式深受學生喜愛。

「記住發光的自己，保有少年的超能力，好奇跟夢想不能被封印。」台灣大學電機工程系教授葉丙成說，好奇心跟夢想是年輕人非常珍貴的能力，也是面對世界非常重要的能力。每個人都要有「我可以改變世界的」的信心。

他舉例彰化火車站成為全國最友善移工的車站，幕後推手是一群小學生，「如果小學生都可以有信心為這個世界做改變，你們比他們年紀更大、能力更強」，他相信每位大學生都能夠為身邊世界做出更好改變。