親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
龍舟賽‧慶端午
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

直播／民進黨總統初選政見發表會登場 蔡賴正面對決

日職／巨人交流戰對羅德 陽岱鋼第四轟出爐

不要相信只要努力一定成功！葉丙成提醒畢業生

2019-06-08 13:55聯合報 記者卜敏正╱即時報導

中正大學今天舉行107學年度畢業典禮，校方也特別邀請翻轉教育重要推手葉丙成，為畢業生獻上祝福。他致詞直言，「不要再相信，只要努力一定會成功」這句話，因為努力只是為了得到別人賞識的門票，要成功除了努力，還需要謙卑珍惜每次機會，更要擁有「我可以改變世界的」的信心。

中正大學今年有學士、碩博士班共2975位學生畢業，包含124位境外生。境外生畢業致詞代表、傳播系馬來西亞僑生劉絲貽說，無論是外籍生、港澳僑生，離家來到人生地不熟的台灣，努力適應與融入在地，歷經挫折與不順遂，但都堅持完成學業，能在異地與在場畢業生相遇更是一種緣分。

校方表示，124位畢業境外生中，除了東南亞國家，還有來自貝里斯、宏都拉斯、史瓦帝尼等中美洲、非洲學生。其中，中正大學招收的第一位寮國、聖文森學生也在今年畢業，今日特地穿著碩士袍出席典禮。而來自貝里斯籍的馬艾倫，日前獲新港國中校長親自邀請，到校英語教學，活潑有趣的互動教學方式深受學生喜愛。

「記住發光的自己，保有少年的超能力，好奇跟夢想不能被封印。」台灣大學電機工程系教授葉丙成說，好奇心跟夢想是年輕人非常珍貴的能力，也是面對世界非常重要的能力。每個人都要有「我可以改變世界的」的信心。

他舉例彰化火車站成為全國最友善移工的車站，幕後推手是一群小學生，「如果小學生都可以有信心為這個世界做改變，你們比他們年紀更大、能力更強」，他相信每位大學生都能夠為身邊世界做出更好改變。

葉丙成說，台灣人從小習慣把人生重要決定交給父母，包括科系、工作，但他叮嚀同學在這個畢業的時刻，請自己負責任做決定，人生的好壞都是要自己承擔。他更呼籲，不要再相信「只要努力一定會成功」這句話，並期許畢業生都能找到屬於自己的成功定義，將成功賦予利他成分，才能有更多力量堅持下去。

中正大學招收的第一位寮國（前排中）、聖文森學生（前排右一）今年畢業，而在新港國中...
中正大學招收的第一位寮國（前排中）、聖文森學生（前排右一）今年畢業，而在新港國中教英語的貝里斯籍馬艾倫（前排左一）今日也穿著碩士袍出席典禮。圖／中正大學提供
分享
台大電機系教授葉丙成，到中正大學祝福、勉勵畢業生，不要再相信「只要努力一定會成功...
台大電機系教授葉丙成，到中正大學祝福、勉勵畢業生，不要再相信「只要努力一定會成功」圖／中正大學提供
分享
中正大學畢業典禮，馬來西亞和印尼學生，興奮拿起自家國旗合影留念，大喊：「我們畢業...
中正大學畢業典禮，馬來西亞和印尼學生，興奮拿起自家國旗合影留念，大喊：「我們畢業了，謝謝台灣！」圖／中正大學提供
分享

葉丙成中正大學貝里斯
☛ 想要免費獲得 iPad 與金庸相關系列產品 立即加入 ☚

相關新聞

老天爺打翻顏料倒入潭中 校長拿手機追逐蘭潭美景

2019-06-08 09:09

海口故事屋首展林國基蒐藏　一千多件芭比娃娃、玩偶

2019-06-08 13:01

警察節前 退警拉布條抗議小英

2019-06-08 12:33

嘉市刑警許捷斐留長髮 背後有洋蔥...

2019-06-08 12:20

全國魅力商圈評選台南鹽水奪第三 僅次九份大稻埕

2019-06-08 11:39

馬來西亞大學生遺失手機 熱心暖警協助尋回

2019-06-08 11:15

阿勃勒虎頭埤400棵大開花 今起連2周休市民半價

2019-06-08 10:55

命大! 女子駕車衝進安平漁港 被作業漁民救起送醫

2019-06-08 10:47

微電腦瓦斯表可避地震災 台南換裝免收安裝費

2019-06-08 10:44

慶祝警察節熱心助人 台南市警二分局3天捐血235袋

2019-06-08 10:24

影/南市警局推動平安帽專案 退休書記官響應捐出106頂

2019-06-08 09:46

嘉南4萬多公頃二期稻6/17起輪區供灌 掌水工管控出水

2019-06-08 09:36

奮起湖「黃金山葵米磚」 獲比利時國際大獎

2019-06-07 23:16

屈原後代來台包粽 民眾搶吃

2019-06-07 23:13

羨慕划龍舟賺21萬獎金？ 訓練辛苦誰人知

2019-06-07 20:19

屈原後代首度來台灣包粽 民眾爭相吃「屈原粽」

2019-06-07 14:42

午時水聖地 台南鹽水老店取水打鐵傳承200多年

2019-06-07 13:55

奇！北港3百年古井清澈如初 民眾爭汲「午時水」解毒

2019-06-07 13:53

前議員在台南車站靜坐 力挺蔡英文連任

2019-06-07 11:50

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00

全國春季蘭花大展百花爭艷 近千朵流蘇石斛蘭怒放

2019-03-15 13:26
看更多

熱門文章

公開韓國瑜請假紀錄 白眼女神：不需漫不經心的市長

2019-06-07 16:48

端午節立蛋不稀奇 屏東佳冬立西瓜才炫

2019-06-07 15:15

「香腸瀑布」花蓮重現 2千條遭熱情韓粉掃光

2019-06-07 20:32

屈原後代首度來台灣包粽 民眾爭相吃「屈原粽」

2019-06-07 14:42

韓粉湧入花蓮市區 東大門夜市豎旗「挺韓到底」

2019-06-07 21:28

蘭嶼全島大停電 只因端午連假大量遊客湧入用電太凶

2019-06-07 23:27

影／龍潭歸鄉文化節 首度呈現無人機、光雕秀

2019-06-07 21:52

影／龍舟賽1秒之差 基隆環保局10連霸夢碎

2019-06-07 18:02

老天爺打翻顏料倒入潭中 校長拿手機追逐蘭潭美景

2019-06-08 09:09

不再銅板價！北市府員工餐廳漲價 用餐人減半

2019-06-07 23:27

員林穀倉活化 雜草叢生蚊子館將蛻變新亮點

2019-06-08 08:13

新竹縣龍舟競賽 競爭激烈一度因秒數爭議暫停賽事

2019-06-07 18:48

羨慕划龍舟賺21萬獎金？ 訓練辛苦誰人知

2019-06-07 20:19

桃園閩南文化節明登場 「十二生肖貓來亂」首演免費看

2019-06-07 16:14

影／苗栗縣龍舟賽 社會組消防局二連霸

2019-06-07 18:56

藍士林北投立委初選汪志冰勝出 最快月底與新黨整合

2019-06-08 10:21

影／罰6萬！台東昨晚再查獲1大貨車滿載24噸生雞糞入境

2019-06-08 11:36

寶島時代村發出大胃壬武林帖 復業近月人潮破3萬人

2019-06-07 15:14

嘉市刑警許捷斐留長髮 背後有洋蔥...

2019-06-08 12:20

端午是惡日、毒日？要做什麼、不可做什麼你知嗎？

2019-06-07 16:17

天色已暗潮水不斷上漲 漁民駕駛採蚵車陷在泥灘地

2019-06-07 14:32

台灣為亞洲第一個法入家門國家 東南亞姊妹：很安心

2019-06-08 09:02

市長端午搞怪 民代「難瘦想哭」 還有件事比吃粽恐怖…

2019-06-08 10:00

取午時水、看龍舟賽 要過傳統味端午節來鹿港就對了

2019-06-07 15:15

高雄愛河龍舟嘉年華將湧人潮 警籲注意交管資訊

2019-06-07 14:43

搶韓國瑜花蓮造勢商機 超商備戰

2019-06-07 22:10

朴子安福宮349年古井 午時水「泡茶」特別好喝？

2019-06-07 15:14

金門龍舟賽熱鬧登場 老外、海龍組隊超吸睛

2019-06-07 17:44

影／高雄自力環保造筏賽 摩天輪、龍虎塔造型夯

2019-06-07 14:41

另類繞境 彰化媽祖乾淨台灣出任務

2019-06-07 18:45

古人十年磨一劍 廖博士花10年成功改良薏苡新品種

2019-06-07 20:32

全國魅力商圈評選台南鹽水奪第三 僅次九份大稻埕

2019-06-08 11:39

推動多元支付 花蓮商家簽約機台預計月底達800台

2019-06-07 23:00

鹿港龍舟賽好high 首長隊有練過划贏正妹隊

2019-06-07 21:03

南投青年宅將發包 40坪總價不用500萬！

2019-06-07 22:31

台南市向陽獅子會新卸任會長交接 新會長:關心兒童視力

2019-06-07 18:53

傳承端午「祈午時水」傳統 新園烏龍村古井不「烏龍」

2019-06-07 17:37

嘉南4萬多公頃二期稻6/17起輪區供灌 掌水工管控出水

2019-06-08 09:36

高市圖燕巢分館推動偏鄉閱讀 獲教育部頒發閱讀磐石獎

2019-06-07 15:15

台北國際龍舟賽熱鬧展開 218隊6千好手較勁

2019-06-07 19:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top