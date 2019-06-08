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整車24噸生雞糞 台東罰6萬原車返雲林

2019-06-08 15:34中央社 台東8日電

台東縣宣示禁止生雞糞不容挑戰。昨晚又攔獲來自雲林養雞場的大貨車上一整車生雞糞，數量達更誇張的2萬4000公斤，當場由環保人員開罰6萬元，並要求大貨車原車返回出貨地。

使用生禽畜糞不但污染環境，也造成台東觀光嚴重影響。台東警方布重兵南迴，6日深夜攔獲兩輛來自台南、屏東載運生雞糞大貨車，各載運1萬1200公斤(400包X28公斤)，以及1萬2800公斤(320包X40公斤)，均告發裁處6萬元罰鍰。

昨晚大武警分局森永派出所又攔獲大貨車上一整車的生雞糞，數量更誇張達2萬4000公斤（400包X60公斤），且無合格清除處理許可證明及載運聯單。當場由環保局人員開罰6萬元，並要求大貨車原車返回出貨地。

環保局稽查科表示，貨車是來自雲林一處大型養雞場，明顯未依規定處理產生的生雞糞，將移送雲林縣環保局裁處。並強調，查獲第三次不僅重罰，而且將沒入車輛及相關機具，不容挑戰公權力。

縣府也提醒畜牧業、運輸業及販售業業者，務必遵守相關法令規定，打擊污染行為，只會加嚴且持續，更不會有法律假期。

也呼籲農友，農田不能直接施用未腐熟生禽畜糞，要腐熟完全後使用，而且一定要妥善覆土，如果造成污染、惡臭、孳生蒼蠅等情形，將依法裁罰6000元以下罰鍰。

台東
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