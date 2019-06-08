30多年老龍舟更新 嘉義縣府建議：正式行文爭取補助

2019-06-08 13:06 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



嘉義縣第36屆龍舟競賽，昨天共有37隊、700多名選手在東石鄉漁人碼頭競技，部分選手上船發現，亮麗的龍舟似乎已經過許多修補、重新上漆，主辦單位坦言龍舟使用超過30年，已多次在會議中爭取縣府編經費更新，也希望未來有更多校園隊伍參賽，讓划龍舟成為嘉義縣另一重要文化活動。

嘉義縣府回應，東石鄉公所每年主辦龍舟比賽，縣府慣例每年約補助180萬元，並協助交通、消防、環保及衞生等相關需求協助，期許帶動地方經濟產業繁榮，有關現有龍舟老舊，恐有安全疑慮問題，縣府尚未收到公所正式反映公文， 建請公所將採購新龍舟經費預算，正式發函縣府，縣府將協助爭取體育署專案補助。

嘉義縣龍舟比賽邁入第36年，已成為地方重要民俗聯誼活動，主辦單位東石鄉公所表示，30多年來除受颱風影響，幾乎年年都辦龍舟賽。現有10條龍舟分別在民國72、74年採購、興建，至今都已使用30多年，的確需要逐年更新。

「龍舟真的老了！」工作人員說明，每年端午節前2個月，會行龍舟安全檢查，近年發現部分龍舟長期使用、出現破損，為避免安全疑慮，每次龍舟會議，都曾向縣政府建議，逐年編預算更新，但縣府沒回應，鄉公所已請專業技師，修補每艘龍舟破損，使用上暫時沒有安全問題。