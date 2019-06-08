海口故事屋首展林國基蒐藏 一千多件芭比娃娃、玩偶

2019-06-08 13:01 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



雲林縣海線地區再添文化新亮點，由歷史建築海口庄長官舍改建整修而成的台西海口故事屋，今天正式開屋，出生台西的服裝設計師林國基策畫夢幻娃娃玩具展，為海口故事屋呈現多元跨界的文化樣貌。

台西海口故事屋開屋，雲林縣長張麗善、副議長蘇俊豪、立委劉建國、台西鄉長林芬瑩、縣議員黃淑鈴及林深、吳蕙蘭、六輕麥寮管理部協理黃耀南等人共同揭牌，期待故事屋為台西未來的發展注入靈魂與生命。

台西海口故事屋原為台西海口庄長官舍，建於日治時期昭和12年（1937年），為雲林縣沿海地區少數的日式木造「官舍系住宅」，2006年登錄為雲林縣歷史建築後，雲林縣政府著手進行修復調查研究計畫、規畫設計及整修工程，今年初完工驗收。

雲林縣府文化處長陳璧君表示，海口故事屋設置、保存、修復的過程，除提供另一種細緻的生活空間體驗，也見證海口庄與台西鄉的歷史沿革與城鎮發展。

文化處圖書資訊科長張力元表示，海口故事屋年初試辦春節、元宵活動，獲得在地民眾熱烈回響，這次由服裝設計師林國基開展，展出他積年累月蒐集的芭比娃娃，包括1959年出品，首次在美國國際玩具展覽會曝光的第一個芭比娃娃、100年前的法國骨董陶瓷娃娃等，展期即日起至7月28日。

張麗善指出，台西在70到80年代曾有生產芭比娃娃的代工廠，在生產線上創造出一個個娃娃與夢想，故事屋的首展結合這段過往文化，展現雲林是一個努力保存歷史傳統、擁有豐富文化生態、傑出人才輩出的珍珠寶地，她期待海口故事屋結合人文歷史與地方經營，重新賦予老建築新生命。