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嘉市刑警許捷斐留長髮 背後有洋蔥...

2019-06-08 12:20聯合報 記者姜宜菁╱即時報導

嘉義市警察局刑警大隊偵四隊偵查佐許捷斐多年前看到某機構為癌症患者募集頭髮，他發願要幫助癌友，他留髮1年8個月，忍受長髮帶來的不便，面對同事的詢問耐心回答，母親的叨念當耳邊風，「男孩子蓄什麼髮」，而督察科誤以為他是為了辦案需求而變裝，許捷斐昨天偕女兒一同剪去長髮做善事，髮長超過25公分，他開心說「真清爽」，其同事今天看到他笑稱「新同事好」。

嘉義市警察局督察長蔡鴻謀表示，制服男警察不可蓄髮、留鬍子，須維持警察的形象，但對於便衣刑警的要求較為寬鬆，許捷斐在緝毒和斬手專案上表現出色，當初以為他是為了辦案需求而蓄髮，如今知道他是為了做善事，下月月報將表揚其善舉，「辦案高手有溫暖的心」。

許捷斐多年前看到某機構為癌症病患募集頭髮的宣導片，他深受感動，期望有朝一日可以幫助癌友，他105年5月從制服調到刑警，直到1年多前開始留髮，並邀當時4歲多的女兒一起做善事；當許捷斐頭髮過肩，許媽媽看得很不習慣，叨念他快去剪髮，即使知道兒子的善心也認為不妥，「男孩子蓄什麼髮」。

記者問是否會再續髮，許捷斐說不會，因為長髮帶來生活上諸多不便，例如花更多時在洗髮、吹髮，「還是短髮自在」。

嘉義市警察局刑警大隊偵四隊偵查佐許捷斐（中）蓄髮1年8個月，昨天剪髮捐贈給癌友。...
嘉義市警察局刑警大隊偵四隊偵查佐許捷斐（中）蓄髮1年8個月，昨天剪髮捐贈給癌友。圖／許捷斐提供
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