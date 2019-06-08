全國魅力商圈評選台南鹽水奪第三 僅次九份大稻埕

2019-06-08 11:39 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南鹽水月津港燈節打響全國知名度。記者吳淑玲／攝影 分享 facebook 台南市鹽水商圈今年度參與經濟部中小企業處首次辦理之「2019 績優商圈評選活動」，以其特有的節慶活動、人文風情、豐富的特產與美食，榮獲「魅力特色類」第三名，「魅力特色類」是將商圈結合在地的特色而產生獨具的風格，因此競爭格外激烈，鹽水商圈能夠脫穎而出實屬不易。

經發局表示，鹽水早期著重在商業貿易，後來月津港淤積而逐漸沒落，轉型為農 業。因此，農產品、地方特產也很多樣，如泉利百年打鐵舖、遠近馳名的鹽水意麵；農產如番茄、洋香瓜等。其中鹽水意麵、番茄乾、麻油、冬瓜茶、肉餅更是有「鹽水五寶」之稱。

經發局近年來投入許多輔導資源，結合鹽水區公所共同協助鹽水商圈發展，除了提升商圈組織運作、創新產品包裝設計、強化商圈經營發展外，更辦理各項主題行銷活動，每年舉辦的「鹽水意麵節」已逐漸成為地方特色節慶活動。

此外，鹽水的月津港是舉辦全台唯一之水上燈節的城鎮，鹽水蜂炮更是全球3大民俗慶典之一，有動有靜，為遊客營造賞花燈、炸蜂炮、遊小鎮及品美食的視覺、味覺、觸覺體驗。歡迎全國民眾一起到鹽水體驗別具特色的商圈之旅。

經發局說，經濟部中小企業處為協助全國商圈發展，形塑具優質購物環境、區域特色及服務友善的商圈，並鼓勵商圈組織及在地業者提升永續經營的能量，今年首度辦理績優商圈評選活動，評選活動透過網站票選，加入委員現地訪視及祕密客探訪情形，決定各項名次，「魅力特色類」激烈競爭，鹽水商圈能脫穎而出獲選第三名，實屬不易。