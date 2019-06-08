命大! 女子駕車衝進安平漁港 被作業漁民救起送醫

相關新聞
老天爺打翻顏料倒入潭中 校長拿手機追逐蘭潭美景2019-06-08 09:09
奮起湖「黃金山葵米磚」 獲比利時國際大獎2019-06-07 23:16
馬來西亞大學生遺失手機 熱心暖警協助尋回2019-06-08 11:15
阿勃勒虎頭埤400棵大開花 今起連2周休市民半價2019-06-08 10:55
微電腦瓦斯表可避地震災 台南換裝免收安裝費2019-06-08 10:44
慶祝警察節熱心助人 台南市警二分局3天捐血235袋2019-06-08 10:24
影/南市警局推動平安帽專案 退休書記官響應捐出106頂2019-06-08 09:46
嘉南4萬多公頃二期稻6/17起輪區供灌 掌水工管控出水2019-06-08 09:36
屈原後代來台包粽 民眾搶吃2019-06-07 23:13
羨慕划龍舟賺21萬獎金？ 訓練辛苦誰人知2019-06-07 20:19
屈原後代首度來台灣包粽 民眾爭相吃「屈原粽」2019-06-07 14:42
午時水聖地 台南鹽水老店取水打鐵傳承200多年2019-06-07 13:55
奇！北港3百年古井清澈如初 民眾爭汲「午時水」解毒2019-06-07 13:53
前議員在台南車站靜坐 力挺蔡英文連任2019-06-07 11:50
不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都2019-05-12 20:00
全國春季蘭花大展百花爭艷 近千朵流蘇石斛蘭怒放2019-03-15 13:26
熱門文章
公開韓國瑜請假紀錄 白眼女神：不需漫不經心的市長2019-06-07 16:48
「香腸瀑布」花蓮重現 2千條遭熱情韓粉掃光2019-06-07 20:32
端午節立蛋不稀奇 屏東佳冬立西瓜才炫2019-06-07 15:15
屈原後代首度來台灣包粽 民眾爭相吃「屈原粽」2019-06-07 14:42
韓粉湧入花蓮市區 東大門夜市豎旗「挺韓到底」2019-06-07 21:28
蘭嶼全島大停電 只因端午連假大量遊客湧入用電太凶2019-06-07 23:27
影／龍潭歸鄉文化節 首度呈現無人機、光雕秀2019-06-07 21:52
影／龍舟賽1秒之差 基隆環保局10連霸夢碎2019-06-07 18:02
午時水聖地 台南鹽水老店取水打鐵傳承200多年2019-06-07 13:55
不再銅板價！北市府員工餐廳漲價 用餐人減半2019-06-07 23:27
奇！北港3百年古井清澈如初 民眾爭汲「午時水」解毒2019-06-07 13:53
台中鐵砧山劍井午時水超夯！民眾領不到氣翻了2019-06-07 12:33
影／每年東石划龍舟這2處都擠滿排隊人潮2019-06-07 12:01
新竹縣龍舟競賽 競爭激烈一度因秒數爭議暫停賽事2019-06-07 18:48
羨慕划龍舟賺21萬獎金？ 訓練辛苦誰人知2019-06-07 20:19
南投星空季8日登場 邀親子到清境探究宇宙2019-06-07 12:03
員林穀倉活化 雜草叢生蚊子館將蛻變新亮點2019-06-08 08:13
金門端午包船 20位桃園車友幸運搭乘直呼「超便宜」2019-06-07 13:07
桃園閩南文化節明登場 「十二生肖貓來亂」首演免費看2019-06-07 16:14
影／苗栗縣龍舟賽 社會組消防局二連霸2019-06-07 18:56
桃園經國轉運站首遇連假 機車違停人行道拖了2019-06-07 13:54
前議員在台南車站靜坐 力挺蔡英文連任2019-06-07 11:50
天色已暗潮水不斷上漲 漁民駕駛採蚵車陷在泥灘地2019-06-07 14:32
端午是惡日、毒日？要做什麼、不可做什麼你知嗎？2019-06-07 16:17
取午時水、看龍舟賽 要過傳統味端午節來鹿港就對了2019-06-07 15:15
朱立倫在竹市都城隍廟大嗑在地美食 粉絲搶合影2019-06-07 13:56
端午三百年荷蘭井取水立蛋 台南古蹟善化慶安宮滿人潮2019-06-07 13:46
老天爺打翻顏料倒入潭中 校長拿手機追逐蘭潭美景2019-06-08 09:09
台灣為亞洲第一個法入家門國家 東南亞姊妹：很安心2019-06-08 09:02
寶島時代村發出大胃壬武林帖 復業近月人潮破3萬人2019-06-07 15:14
搶韓國瑜花蓮造勢商機 超商備戰2019-06-07 22:10
高雄愛河龍舟嘉年華將湧人潮 警籲注意交管資訊2019-06-07 14:43
朴子安福宮349年古井 午時水「泡茶」特別好喝？2019-06-07 15:14
金門龍舟賽熱鬧登場 老外、海龍組隊超吸睛2019-06-07 17:44
影／高雄自力環保造筏賽 摩天輪、龍虎塔造型夯2019-06-07 14:41
新北議長盃龍舟賽 侯友宜：市府贏議會就不用上班了2019-06-07 12:38
另類繞境 彰化媽祖乾淨台灣出任務2019-06-07 18:45
古人十年磨一劍 廖博士花10年成功改良薏苡新品種2019-06-07 20:32
鹿港龍舟賽好high 首長隊有練過划贏正妹隊2019-06-07 21:03
台南市向陽獅子會新卸任會長交接 新會長:關心兒童視力2019-06-07 18:53
留言