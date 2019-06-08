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鄭文燦發表四大理由 支持蔡英文連任

命大! 女子駕車衝進安平漁港 被作業漁民救起送醫

2019-06-08 10:47聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

一輛轎車今天凌晨1點42分，從台南市安平區林默娘公園衝進台南市安平漁港，年約30多歲女駕駛在水中載浮載沉，經出港作業漁民和路過民眾及時救出，送醫時意識清醒，轄區員警已聯絡家屬到醫院關心。

台南市消防局今天凌晨1時42分獲報，一輛汽車從安平林默娘公園處衝進安平漁港，消防人員約7分鐘後趕抵現場，年約30歲的女駕駛已被在港中竹筏上的漁民及時救出。消防局說女駕駛被救起後，未說明為何駕車衝進安平漁港，送往醫院急救時，女駕駛意識清醒。

漁民
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