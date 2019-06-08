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微電腦瓦斯表可避地震災 台南換裝免收安裝費

2019-06-08 10:44聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

台南市府經發局表示鄉，為保障市民居家安全，台南市府積極推廣微電腦瓦斯表，已協調轄內大台南區天然氣股份有限公司及欣南天然氣股份有限公司，換裝微電腦瓦斯表免收換裝費，另保障弱勢族群用氣安全針對中、低收入戶族群，申（換）裝微電腦瓦斯表每月減免基本費服務，即每月減免全額基本費100元，每戶每年將減免高達1200元。

經發局表示，為提升民眾申裝微電腦瓦斯表普及率，市府配合中央透過各大宣傳管道，強力宣導微電腦瓦斯表之優點包含微電腦瓦斯表具三大功能「漏氣」、「超時」及「地震」3大安全遮斷功能，增加用戶對微電腦瓦斯表之安全性功能多一分了解與認知。

經發局指出，依據日本經驗，從1987年正式推廣使用微電腦瓦斯表至今，已達近100%之普及率，日本官方實地調查後也證實有效抑制災害，發揮強震遮斷等功效，日本311大地震及大阪大地震，更無一起因瓦斯事故引起之火災事件傳出，可見裝置微電腦瓦斯表之重要性。台灣位處環太平洋地震帶，參考日本經驗，故安裝微電腦瓦斯表可預防地震所引發之二次災害發生。

經發局鼓勵市民為了住家用氣安全踴躍申請換裝「微電腦瓦斯表」，相關資訊可撥打天然瓦斯公司服務專線洽詢：大台南區天然氣股份有限公司（06）3136826、欣南天然氣股份有限公司（06）2342622。

台南市府鼓勵換換裝微電腦瓦斯表，強震時有遮斷等功效，減少災害發生。圖／市府經發局...
台南市府鼓勵換換裝微電腦瓦斯表，強震時有遮斷等功效，減少災害發生。圖／市府經發局提供
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