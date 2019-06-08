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影/南市警局推動平安帽專案 退休書記官響應捐出106頂

2019-06-08 09:46聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

台南市警察局交通大隊最近別有用心的在開單告發取締騎機車未戴安全帽時，準備安全帽即「平安帽」提供違規騎士即時使用，同時請騎士使用後歸還就近派出所或交通分隊，讓愛心得以持續傳遞下去，獲台南地檢署退休書記官潘敏捷熱烈響應，她個人捐出106頂給警方使用。

台南市交通大隊表示，為了減少事故發生，避免憾事一再上演，今年南市已將「騎（乘）機車未戴妥安全帽」列為加強取締重點，但取締開單是執法的手段，不是警察的最終目的，因此別有用心的於開單告發時準備「平安帽」提供違規騎士即時使用，同時請騎士使用後歸還就近派出所或交通分隊，讓愛心得以持續傳遞下去，並發送《如何選購、配戴安全帽》貼心小卡片，提醒民眾最正確的使用方式。

台南市警察局5月15日獲得善心人士及廟宇包括福祺企業、鹽埕北極殿、德峰行糧、金螞蟻等民間機關捐助平安帽260頂，經媒體報導後，獲民眾熱烈響應，直呼警察局的作為「足感心」，6月6日又獲熱心民眾主動前往交通警察大隊捐助平安帽106頂，目前共計有平安帽366頂，而這位熱心民眾，就是從台南地檢署退休已十年的書記官潘敏捷。

而對別人好奇她的另一個身分「靈界翻譯者」，她則就顯得低調，或因個人體質，她感謝上蒼讓她多了一份能力可以服務別人，也因此而與供奉在新營分局的黑面三媽有了因緣，並常邀信徒行善助人，此次更主動邀集新營分局黑面三媽信徒合資捐助臺南市政府警察局平安帽106頂，善行可嘉。

交通大隊說，警方會持續強化機慢車族的行車安全，也會偕同各分局加強「使用安全帽」主題進行宣導，但終就還是有賴各民眾養成良好的駕駛觀念，大家相互叮嚀、共同遵守，讓自己與大眾用路人多一份保障。

台南地檢署退休書記官潘敏捷（右），捐出106頂安全帽給警方使用，台南市交通大隊長...
台南地檢署退休書記官潘敏捷（右），捐出106頂安全帽給警方使用，台南市交通大隊長翁誌宏（左）感謝她熱烈響應「平安帽」專案。記者黃宣翰／翻攝
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