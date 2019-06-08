嘉南4萬多公頃二期稻6/17起輪區供灌 掌水工管控出水

2019-06-08 09:36 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



嘉南農田水利會曾文-烏山頭水庫灌區108年第二期作水稻灌溉，從6月17日至11月4日採六組輪灌，管理組長黃義銘表示，目前水情狀況是中上，主要是靠5月初的幾場雨勢挹注，還是不能掉以輕心，水利會放水後，會有各地掌水工管制水門出水，籲請輪值灌區內會員預作準備並配合施灌日期與秩序，以節約水量。

嘉南農田水利會表示，二期稻作分六組，三年輪作區先灌，二年稻作區後灌，第一組是新化灌區及第二組佳里麻豆灌區6月17日起，第三組麻豆新營及嘉義朴子灌區6月26日起；第四組嘉義及朴子灌區7月11日起供灌 。

日前曾文-烏山頭水庫蓄水量檢討第五、六組灌溉日期也確定：第五組：新化、麻豆及新營區雙期作田區計畫灌溉面積8538公頃，第六組嘉義期朴子雙期作田區計畫灌溉面積7174公頃，都從7月16日起開始供灌。合計二期稻作灌區總面積有4萬多公頃，計畫用水量是4億多立方公尺（加上雜糧灌溉要5億多）。

黃義銘說，今年二期作水稻雖然可順利全面供灌，但還是要提前準備明年一期作水稻的灌漑用水，一期作需水約2億多立方公尺（加上雜糧要3億多立方公尺），目前水情看起來是還好，但還是要視未來降雨狀況，且天氣高溫炎熱又久不下雨，供灌需水都會增加，還是要自主性加強灌溉。