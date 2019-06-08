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老天爺打翻顏料倒入潭中 校長拿手機追逐蘭潭美景

2019-06-08 09:09聯合報 記者魯永明╱即時報導

東石高中校長楊長鉿習慣早起，拿手機追逐蘭潭千變萬化光影美景，樂此不疲，今天清晨拍...
東石高中校長楊長鉿習慣早起，拿手機追逐蘭潭千變萬化光影美景，樂此不疲，今天清晨拍攝蘭潭日出晨光，倒映潭影，夢幻美麗，貼臉書，網友讚嘆「美極了！」圖／楊長鉿提供
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「晨光倒映潭影，好像老天爺打翻顏料倒入潭中。」嘉義市蘭潭水庫成為夏季熱門休閒去處，每到日出黃昏，大批民眾湧到堤岸，人手一台手機或相機搶拍，被稱為「日出校長」的嘉義縣國立東石高中校長楊長鉿，習慣早起，拿手機追逐蘭潭千變萬化光影美景，樂此不疲，今天清晨拍攝蘭潭日出晨光，倒映潭影，夢幻美麗，貼臉書與親友師生網友分享，網友讚嘆「美極了」。

東石高中校長楊長鉿習慣早起，拿手機追逐蘭潭千變萬化光影美景，樂此不疲。圖／楊長鉿...
東石高中校長楊長鉿習慣早起，拿手機追逐蘭潭千變萬化光影美景，樂此不疲。圖／楊長鉿提供
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端午連假，艷陽高照，天亮得早，楊長鉿一如以往拿手機，在蘭潭取景，這幾天拜拍日出美景特別美，楊長鉿說，晨起拿手機拍照，是自我挑戰，在旁的攝友說，今天漂亮極了，「我多年來能夠與晨光喚影開始美好的一天，這得來不易的正向能量，倍覺富裕。」

東石高中校長楊長鉿習慣早起，拿手機追逐蘭潭千變萬化光影美景，樂此不疲，今天清晨拍...
東石高中校長楊長鉿習慣早起，拿手機追逐蘭潭千變萬化光影美景，樂此不疲，今天清晨拍攝蘭潭日出晨光，倒映潭影，夢幻美麗，貼臉書，網友讚嘆「美極了！」圖／楊長鉿提供
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楊長鉿8年前任職台東縣成功商業水產職業學校，天天早起，迷上拍三仙台美景，後調到東高仍維持每天早起，住嘉義市，場景換蘭潭水庫日出美景，被稱為「日出校長」，他是南華大學第3屆傑出校友，去年校方為他舉辦攝影展。

楊長鉿未拜師學攝影，無師自通，座右銘是「有想法，就有辦法」，靠長期經驗累積，拍出日出美照，許多人好奇他拍美照秘訣，他說，他用國產智慧型ＨＴＣ蝴蝶機，使用5、6年，拿手機拍照不能晃動，取景結構很重要，拍完照用照片編輯軟體後製。

他說，人手一機時代，手機拍照運用之妙存乎一心，多看多揣摩，只要自己喜歡就好，拍蘭潭日出，日出光芒四射，氣象萬千，讓人朝氣蓬勃充滿生命力，他表示，手機拍照著重當下細膩觀察及用心，記錄美景，越拍越有心得，懂得如何構圖，運用現場元素增添畫面豐富感，希望透過攝影作品融入教育理念及哲學思維，帶給年輕學子啟發，「堅持、多分享、多讚美」相互勉勵。

東石高中校長楊長鉿習慣早起，拿手機追逐蘭潭千變萬化光影美景，樂此不疲，今天清晨拍...
東石高中校長楊長鉿習慣早起，拿手機追逐蘭潭千變萬化光影美景，樂此不疲，今天清晨拍攝蘭潭日出晨光，倒映潭影，夢幻美麗，貼臉書，網友讚嘆「美極了！」圖／楊長鉿提供
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東石高中校長楊長鉿習慣早起，拿手機追逐蘭潭千變萬化光影美景，樂此不疲，今天清晨拍...
東石高中校長楊長鉿習慣早起，拿手機追逐蘭潭千變萬化光影美景，樂此不疲，今天清晨拍攝蘭潭日出晨光，倒映潭影，夢幻美麗，貼臉書，網友讚嘆「美極了！」圖／楊長鉿提供
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