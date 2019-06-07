韓國瑜雲林造勢用朝天宮影片宣傳 廟方：完全不知情

2019-06-07 23:00 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



韓國瑜預定本月15日將在雲林縣斗六文心公園，舉辦第三場大造勢，韓家軍已全面動員並透過網路廣為宣傳，今晚網路傳出一則最新的造勢宣傳短片，全片採用雲林縣北港朝天宮媽祖出巡和廟景影片為背景，再冠上「韓總有令2019/6/15雲林大會師拼經濟」的宣傳字樣，今晚朝天宮得知引起高度重視，並將進一步了解影片來源和製作，同時將貼文請求這部造勢宣傳片儘速下架，以免造成廟方困擾。

這部韓國瑜雲林大造勢的宣傳片，從片頭到片尾都引用北港朝天宮先前在網路的一部媽祖出巡影片和音樂，該宣傳片屬名「編製韓家軍邱辰洋」片中除加上國旗並貼上韓粉的標章，且影片被加上「韓總有令2019/6/15雲林大會師拼經濟」、「頭家提名韓國瑜2020非韓不投翻轉台灣」、「台灣安全人民有錢」等宣傳文字，借以動員大家參加15日雲林大造勢。

這部大造勢宣傳片晚上在網路快速流傳，朝天宮接到網友反應深表重視，朝天宮董事長蔡咏鍀獲知後，也感到不可思議，他說，該影片原是宣傳朝天宮的，怎會被套用到韓的造勢宣傳，他也感到不解，第一時間已要求廟方人員了解影片的來源和造勢影片製作源頭。

廟方負責攝影業務的人員則表示，並不認識影片的邱姓編製，影片從何而來得再了解。稍後蔡咏鍀也表示，經初步了解，該影片並沒有獲得廟方同意，廟方也完全不知此事。