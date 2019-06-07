羨慕划龍舟賺21萬獎金？ 訓練辛苦誰人知

2019-06-07 20:19 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



嘉義縣36屆龍舟賽，今天在東石鄉漁人碼頭競技，今年共37隊700多名選手參賽，由「台中輕艇隊」成員組成的「燕子龍舟隊」，分別囊獲社會男子組第、社會男女混合組第1名，另社男女混合組亞軍「呱呱隊」也是輕艇隊成員，合計獲得21萬獎金，是今年最大贏家。

今年嘉義縣龍舟賽社會男子組前5名分別是，燕子龍舟隊、LDS隊、嘉義縣陸軍專科學校校友會、先天宮小蚵男、貳參肆；社會男女混合組，前5名為燕子龍舟隊、呱呱隊、悍鴨子、空軍第四連隊、嘉縣艇委會；另國中男子和女子組冠軍，分別為東榮國中及民雄國中。

主辦單位表示，台中輕艇隊自2015年首度參賽奪下冠軍後，至今未嘗敗績，主因是該隊成員訓練有素，曾參加過國際賽事，算是「國際級」選手，這次台中輕艇隊，分別組成3隊參加社會男子、社會男女混和組，一舉拿下2金1銀好成績，讓人稱羨。

「入門簡單、奪牌不易！」東石鄉公所民政課長陳進勇，協辦龍舟賽事30多年，他直言划龍舟不困難，參賽隊伍從不懂到會划，訓練幾次就沒問題，最重要的是耐力與體力。