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天津14項文化遺產、特色小吃 讓北港朝天宮津有味

2019-06-07 19:33聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

兩岸媽祖文化交流，來自大陸天津天后宮5尊天津媽祖昨天到雲林縣北港朝天宮「作客」，今天更帶來14項非物質的文化遺產，在朝天宮廟前大街展示，包括天津獨特的古老茶湯小吃及手工藝，屈原的後裔也來包粽子，提供一個別具「津味」的端午節，讓民眾大開眼界，一飽口福。

朝天宮董事長蔡咏鍀說，天津媽祖早在約20年前第一屆天津媽祖文化節就和朝天宮結緣，朝天宮組百人香團受邀為坐上賓，因逢端午節，天津廟方今天特地推出一場「津味廟會」，除施放50公尺的巨龍風箏，並展示天津14項非物質文化遺產。

包括泥人張、風箏魏、蔡氏貢撣、捏麵人、畫糖人、空竹、蛋雕、吹糖人，民俗手藝，深具古味，讓遊客回味無窮，屈原後裔的屈慧敏也首度抵台來包粽子，多位首次吃到「屈原粽」的民眾更感欣慰，直說今年的端午最有福氣。

除了天津地方民俗小吃，也有京劇、京韻大鼓、扯鈴、數來寶等藝曲表演，尤其「津門楊氏茶湯」第四代傳人周洪珉帶來的天津特色小吃「茶湯」，這種起源於明朝的茶湯小吃，是北京和天津一帶的主流小吃，用各種不同的米粉，再以獨特的「龍嘴大銅壺」沖泡熱水，加進特製的檸檬干、芝麻、葡萄乾等配料一起和成泥湯，風味絕佳，讓人讚不絕口。

遊客說，端午節到北港拜媽祖，沒想到巧遇天津的民俗廟會，度過了一個最特別的端午佳節。

天津藝曲演出，數來寶和繞口令，趣味十足。記者蔡維斌／攝影
天津藝曲演出，數來寶和繞口令，趣味十足。記者蔡維斌／攝影
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大陸知名的天津楊氏茶湯，在北港朝天宮用龍嘴大銅壺現場泡製料理，供遊客免費品嘗天津...
大陸知名的天津楊氏茶湯，在北港朝天宮用龍嘴大銅壺現場泡製料理，供遊客免費品嘗天津特色小吃的風味。記者蔡維斌／攝影
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天津媽祖進駐北港朝天宮吸引大批民眾膜拜。記者蔡維斌／攝影
天津媽祖進駐北港朝天宮吸引大批民眾膜拜。記者蔡維斌／攝影
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大陸知名的天津楊氏茶湯，風味絕佳。記者蔡維斌／攝影
大陸知名的天津楊氏茶湯，風味絕佳。記者蔡維斌／攝影
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北港朝天宮今天封街，在廟前大街推出天津特色小吃和民俗工藝展，相當難得。記者蔡維斌...
北港朝天宮今天封街，在廟前大街推出天津特色小吃和民俗工藝展，相當難得。記者蔡維斌／攝影
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北港朝天宮今天封街，在廟前大街推出天津特色小吃和民俗工藝展，相當難得。記者蔡維斌...
北港朝天宮今天封街，在廟前大街推出天津特色小吃和民俗工藝展，相當難得。記者蔡維斌／攝影
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北港朝天宮小吃媽祖
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