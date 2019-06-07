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藍總統初選韓郭僵持 他分析「一個不快樂、一個愛生氣」

患者牆壁作畫 盼驅逐隔閡、帶來更多的理解

2019-06-07 16:24聯合報 記者姜宜菁╱即時報導

醫療暴力新聞頻傳，特別是暴力事件常被貼上精神疾病患者暴力標籤，讓社會對精神疾病充滿恐懼，病患及家屬也備受汙名化的歧視，成為另一種無聲的暴力，台中榮總灣橋分院精神部今天在精神科急性病房，邀請患者、家屬及臺灣人文藝術家張家銘舉辦「Hope & Inclusion 將愛繪入灣榮」壁畫彩繪活動，在原本象徵隔閡的白色牆面上，病患、家屬與藝術家合力賦予多元的色彩，期盼驅逐隔閡、帶來更多的理解與包容。

該院精神部主任蔡宏明表示，其實只要主動治療、積極就醫，精神症狀大都能獲得良好控制，透過藥物、心理諮商與持續復健等方式，可以使該狀況減緩，恢復到康復狀態，該院為嘉義精神醫療核心醫院，除了善用醫療資源，幫助患者及家屬回歸正常生活，更對於打造醫療零暴力、打破精障汙名化責無旁貸。

台中榮總灣橋分院精神部指出，精神病患有暴力行為發生，不一定單純是由精神病所引起，往往是還合併了其他的風險因素，如酗酒、藥物濫用等，也可能是受到嘲弄或是受害之後的反擊，且大部分精神病患在經過積極治療後，是可穩定回歸社區生活，因此瞭解病患發生暴力的原因予以預防與治療，是比一味排斥病患來得有用。

臺中榮總灣橋分院今天在精神部舉辦舉辦「Hope & Inclusion 將愛繪入...
臺中榮總灣橋分院今天在精神部舉辦舉辦「Hope & Inclusion 將愛繪入灣榮壁畫彩繪活動」，大家在象徵隔閡的白色牆面上創作，期盼驅逐隔閡、帶來更多的理解與包容。圖／臺中榮總灣橋分院提供
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臺中榮總灣橋分院今天在精神部舉辦舉辦「Hope & Inclusion 將愛繪入...
臺中榮總灣橋分院今天在精神部舉辦舉辦「Hope & Inclusion 將愛繪入灣榮壁畫彩繪活動」，大家在象徵隔閡的白色牆面上創作，期盼驅逐隔閡、帶來更多的理解與包容。圖／臺中榮總灣橋分院提供
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台中榮總患者藝術家
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