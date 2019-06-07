午時水聖地 台南鹽水老店取水打鐵傳承200多年

2019-06-07 13:55 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南市鹽水區橋南老街區共有13口古井，是全台傳說的「端午節午時水」6大聖地之一，其中泉利打鐵舖老店，遵循傳承200多年的傳統，78歲第五代傳人李一男今天中午從屋後的古井汲取「午時水」，準備供未來1年打鐵用，相傳午時水若拿來鑄劍或練造鐵器等會特別鋒利耐用。

鹽水區橋南老街傳承六代的「泉利」打鐵舖，是200多年的老店鋪，第五代傳人李一男依傳統，今天中午汲取屋後古井「午時水」來打鐵，他說，古井的造型為八卦型，又名八卦井，推估應在明朝就有至今仍會出水，午時水可以說是純陽之水，以午時水打造出來的鐵具更堅固耐用。午時水可以說是至陽之水，做出來的器具更為堅固耐用。

李一男說，泉利打鐵舖每年維持端午節中午自古井汲取午時水打鐵、磨刀的傳統，且午時水存一年都不會壞，去年存下的午時水，水質仍很清澈，沒有臭味，也沒有變質，只要泉利打鐵舖還在，汲取午時水打鐵這項傳統，就會堅持下去；鹽水居民說，今年有兩口井事先抽水方便民眾取用，上午11點前陸續湧現取午時水人潮，畢竟一年才有一次機會。

老一輩地方人士表示，端午節是一年中陽氣最重的一天，午時是指上午11點到下午1點，又是一天中陽氣最盛的時辰，因此端午節午時取的水就是「極陽水」，端午節「午時水」相傳具有除穢、轉運、解熱等功能，民間俗諺「午時水飲一嘴，卡好補藥吃三年」，台南鹽水橋南老街是全台取午時水知名勝地之一，有13口井但多位在民宅內，今天有兩口井開放取午時水。