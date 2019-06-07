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奇！北港3百年古井清澈如初 民眾爭汲「午時水」解毒

2019-06-07 13:53聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

北港朝天宮建廟300多年，位在廟內正殿的左右兩側各有一口龍、虎百年古井，已超過300年歷史，但井水迄今仍泉湧不斷，水質清澈、甘甜，相當神奇，更被地方視為「靈泉」。適逢端午節，龍井主人今天開放供取用「午時水」，吸引大批民眾爭相汲水，帶回家飲用、梳洗淨身、祛邪解毒。

朝天宮董事長蔡咏鍀表示，朝天宮正殿的鎮殿媽祖下方有一口「神井」，據說是300多年前朝天宮第一代住持樹璧和尚恭迎媽祖來台，抵達北港時，把神像奉置井上休息，後來神像卻「坐鎮」不起，因而建廟奉祀至今，所以廟的正殿神龕內迄今仍保有這口神井。

朝天宮董事長蔡咏鍀說，廟內正殿媽祖下方有一口神井，廟東和廟西的兩側民宅裡，則各有一口被稱為龍井（廟東）、虎井（廟西）的古井，這3口井一直都被北港人視為重要靈穴。

因廟內正殿的神井是神靈聖地，不對外開放；虎井後來因老街拓寬已被封平，唯獨「龍井」，至今能供汲水，水質清澈且甘甜如飴。

龍井主人王清波指出，龍、虎古井被風水勘輿師指為是神龍的雙眼，水質非常特殊，格外清澈潔淨，即便已是三百多年的古井，水質不變，清水如初，相當神奇，因而他所開的餐館取名「龍井」，每年端午節他都會開放供人汲取龍井之水作為「午時水」。

王清波說，因每年端午來取水的人很多，基於安全，他曾取樣送驗，沒想到除含豐富礦物質，沒有任何大腸桿菌等菌類，也不含重金屬，水質不僅甘甜如飴，也十分安全，他家都用來泡茶或直接生飲，且古井水位始終保持如初，水源豐沛。

蔡姓鎮民說，每年都來取水，只要一年沒洗午時水，都還渾身不舒服呢！尤其天氣炎熱洗起來更感透涼舒暢，水質清甜，沒想到百年古井還仍保持如此良好水質，確如神水。

「午時水」的由來是指端午節中午11時到下午1時汲水在太陽下曝曬，稱為午時水，古俗梳洗飲用，可解毒避邪淨身，或噴灑屋舍可鎮煞帶來財運，也有人當成「智慧水」噴在學生身上長智慧。

位於北港朝天宮旁的龍井餐館保留一口百年古井，至今仍水質清澈如初，每年端午節都開放...
位於北港朝天宮旁的龍井餐館保留一口百年古井，至今仍水質清澈如初，每年端午節都開放，吸引不少民眾汲取「午時水」，依古俗用來梳洗飲用，可淨身避邪。記者蔡維斌／攝影
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位於北港朝天宮旁的龍井餐館保留一口百年古井，每年端午節都開放，吸引不少民眾汲取「...
位於北港朝天宮旁的龍井餐館保留一口百年古井，每年端午節都開放，吸引不少民眾汲取「午時水」，依古俗用來梳洗飲用，可淨身避邪。記者蔡維斌／攝影
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位於北港朝天宮旁的龍井餐館保留一口百年古井，每年端午節都開放，吸引不少民眾汲取「午時水」，依古俗用來梳洗飲用，可淨身避邪。記者蔡維斌／攝影
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位於北港朝天宮旁的龍井餐館保留一口百年古井，至今仍水質清澈如初，每年端午節都開放，吸引不少民眾汲取「午時水」，依古俗用來梳洗飲用，可淨身避邪。記者蔡維斌／攝影
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位於北港朝天宮旁的龍井餐館保留一口百年古井，每年端午節都開放，吸引不少民眾汲取「午時水」，依古俗用來梳洗飲用，可淨身避邪。記者蔡維斌／攝影
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位於北港朝天宮旁的龍井餐館保留一口百年古井，至今仍水質清澈如初，每年端午節都開放，吸引不少民眾汲取「午時水」，依古俗用來梳洗飲用，可淨身避邪。記者蔡維斌／攝影
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位於北港朝天宮旁的龍井餐館保留一口百年古井，至今仍水質清澈如初，每年端午節都開放，吸引不少民眾汲取「午時水」，依古俗用來梳洗飲用，可淨身避邪。記者蔡維斌／攝影
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位於北港朝天宮旁的龍井餐館保留一口百年古井，至今仍水質清澈如初，每年端午節都開放，吸引不少民眾汲取「午時水」，依古俗用來梳洗飲用，可淨身避邪。記者蔡維斌／攝影
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位於北港朝天宮旁的龍井餐館保留一口百年古井，至今仍水質清澈如初，每年端午節都開放，吸引不少民眾汲取「午時水」，依古俗用來梳洗飲用，可淨身避邪。記者蔡維斌／攝影
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北港朝天宮端午節媽祖
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