划老龍舟！東石龍舟使用30多年爭取逐年更新

2019-06-07 13:50 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



嘉義縣第36屆龍舟競賽，今天上午在東石鄉漁人碼頭登場，部分選手上船發現，遠觀相當亮麗的龍舟，似乎已經過許多修補、重新上漆，主辦單位坦言龍舟都超過30多歲，已多次爭取縣府編經費更新，但仍未得到回應。

嘉義縣龍舟競賽今年共37隊700多名選手參賽划龍舟，今天上午由嘉義縣議會隊，與嘉義縣府隊開場競技，最後由嘉義縣議會副議長陳怡岳隊率先奪標。

嘉義縣長翁章梁致詞表示，嘉義縣龍舟比賽邁入第36年，已成為地方重要民俗聯誼活動，在划龍舟的過程中展現出團結一致信念，每年除龍舟比賽外，現場有許多攤位與專賣東石著名小吃店家，歡迎外縣市民眾來到東石漁人碼頭賞龍舟賽、吃在地小吃。

主辦單位東石鄉公所表示，嘉義縣龍舟賽已舉辦30多年，期間除受颱風影響，幾乎年年都舉辦。現有10條龍舟分別在民國72、74年採購、興建，至今都已使用30多年。

工作人員表示，每年端午節前2個月，都會進行龍舟安全檢查，近幾年發現龍舟因長期使用已出現破損，為避免安全疑慮，近年每次龍舟會議，都曾跟縣政府反映，逐年編預算更新，但縣府一直沒回應。