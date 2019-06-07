108課綱將上路 嘉義地區2場說明會讓你問

2019-06-07 12:05 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



12年國教課綱今年8月上路，從過去的7大領域，新增第8大領域AI領域，新課綱跟上時代進步，讓學生認識新的科技產品，只是家長對於課綱仍霧煞煞，嘉義市宏仁女中本月15日上午9點30分邀請建國中學教務主任蔡哲銘到校，向家長來說明課綱重要性，而關心教育的立委李俊俋本月16日下午2點邀請教育部政務次長范巽綠到嘉義高中舉行新課綱座談會。

李俊俋身為兩個孩子的爸，在立法院質詢中，總是主張政令宣導要落實，他聽到嘉義地區家長的心聲了！立委服務處將在本月16日下午2點在嘉義高中舉行108新課綱座談會，現場只開放200個座位。報名網址：https://forms.gle/VPrdJUEET31JZQ2A6。

李俊俋提到，108課綱大幅翻新台灣教育的樣貌，其中牽涉的教育理念及複雜的教育體制運作，絕對會影響孩子未來升高中會考及升大學的準備方式，面對孩子的未來，身為家長不能再旁觀坐視，而是要立即起身，協助孩子了解遊戲規則以提前準備，在孩子需要幫助時，伸出手來拉他一把！