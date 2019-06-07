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「政治老手謀略深」 他看王金平退初選有三大盤算

前議員在台南車站靜坐 力挺蔡英文連任

2019-06-07 11:50聯合報 記者鄭維真╱即時報導

台南市前議員吳清遊今天上午在台南車站前靜坐，力挺總統蔡英文競選連任，他說，蔡英文有誠信、肯做事，賴清德沒道義，預計即日起連續4天上午都會在車站前靜坐，呼籲大家全力支持蔡英文。

吳清遊台獨立場鮮明，為前總統陳水扁的死忠支持者，他表示，當初蔡英文選黨主席到台南時，他跟蔡建議當選總統後一定要討黨產，結果蔡上任第一年就執行，代表蔡英文敢作為、肯做事。

吳清遊認為，賴清德受蔡英文栽培擔任行政院長，結果卻跑來爭大位，沒有道義之分，希望大家全力支持蔡英文連任，同時，他也呼籲蔡英文要特赦阿扁。

台南市前議員吳清遊在台南車站前靜坐，力挺總統蔡英文競選連任。記者鄭維真／攝影
台南市前議員吳清遊在台南車站前靜坐，力挺總統蔡英文競選連任。記者鄭維真／攝影
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蔡英文賴清德行政院
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