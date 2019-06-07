前議員在台南車站靜坐 力挺蔡英文連任

2019-06-07 11:50 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ╱即時報導



台南市前議員吳清遊今天上午在台南車站前靜坐，力挺總統蔡英文競選連任，他說，蔡英文有誠信、肯做事，賴清德沒道義，預計即日起連續4天上午都會在車站前靜坐，呼籲大家全力支持蔡英文。

吳清遊台獨立場鮮明，為前總統陳水扁的死忠支持者，他表示，當初蔡英文選黨主席到台南時，他跟蔡建議當選總統後一定要討黨產，結果蔡上任第一年就執行，代表蔡英文敢作為、肯做事。