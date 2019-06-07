親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

喀土木強暴濫殺：蘇丹軍隊持續暴力鎮壓，至少108死

「政治老手謀略深」 他看王金平退初選有三大盤算

水情樂觀 嘉南灌區2期稻6/17供灌

2019-06-07 11:49中央社 台南7日電

鋒面降雨，台南主要水庫水位持續上升，水利署南區水資源局副局長鄒漢貴今天表示，嘉南灌區1期稻作6月3日供灌結束，2期稻作6月17日開始供灌，計畫用水2億多公噸。

5月鋒面降雨前，台南各主要水庫水位下降，供應台南民生及工業用水的南化水庫，蓄水率跌破5成，供灌嘉南灌區稻作的曾文水庫，蓄水率僅剩15%。

南水局最新水情資訊顯示，如今曾文水庫蓄水率已達41.14%，有效蓄水量2億984萬公噸；和曾文水庫相連的烏山頭水庫蓄水率81.08%，有效蓄水量6347萬公噸，兩座水庫總蓄水量已達2億7331萬公噸。

鄒漢貴說，嘉南灌區2期稻作計畫用水2億多公噸，以當前曾文水庫及烏山頭水庫的總蓄水量，就足以供灌2期稻作，何況台南已進入汛期，鋒面降雨及颱風豪雨，不只挹注水庫蓄水，也可減少水庫供灌稻作的水量。

供應台南民生及工業用水的南化水庫，目前蓄水率79.21%，有效蓄水量7244萬公噸，鄒漢貴表示，南化水庫蓄水主要依賴降雨及高雄旗山溪越域引水，但5月底甲仙攔河堰開始進行維護工程，越域引水暫停。

鄒漢貴說，中央氣象局預測6月中旬又有1波鋒面抵達，全台各地都會降雨，台南水庫將持續進水，今年台南水情樂觀。

南化水庫氣象局
☛ 想要免費獲得 iPad 與金庸相關系列產品 立即加入 ☚

相關新聞

端午連假 看台南百隊搶龍舟王

2019-06-07 00:06

使用者付費 台南市民看古蹟擬收費

2019-06-06 23:58

雲林斗六爭設老人中心 衛福部允補助

2019-06-06 23:50

疑慮未除 日友申請掩埋場遭退

2019-06-06 23:48

台南正興街名店 不敵夾娃娃機店

2019-06-06 23:17

對流雲系旺盛 雲林古坑山區下起冰雹

2019-06-06 18:33

地方疑慮未除 日友下營廢棄物處理場申請遭退件

2019-06-06 18:17

「慢沒關係也能學會」母愛提升心智障礙生能力

2019-06-06 16:28

台南焚化爐用地將變掩埋場地方譁然 議員率里長抗爭

2019-06-06 15:08

台南老街街景再度躍上日本雜誌封面

2019-06-06 15:08

南市偵查佐蘇照明退休當導遊 放下警察身段服務第一

2019-06-06 14:32

台南Style發威！神農街再登上日本型男雜誌封面

2019-06-06 14:03

台18線阿里山公路石籠擋土牆變形 公路局緊急搶修

2019-06-06 13:53

端午連假到嘉義市怎麼玩？懶人包在這裡

2019-06-06 13:50

失智長輩當711高年級實習生 黃敏惠來「取經」

2019-06-06 13:10

斗六老人佔全縣14% 立委爭取設置多功能型老人活動中心

2019-06-06 12:12

台南古蹟推使用者付費 擬向台南市民收費

2019-06-06 11:57

300歲榕仔公將移植 台南農業局請示神明專家敲定作業

2019-06-06 11:24

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00

全國春季蘭花大展百花爭艷 近千朵流蘇石斛蘭怒放

2019-03-15 13:26
看更多

熱門文章

柯文哲又發飆 批交通大隊「笨到連數字都不會看」

2019-06-06 18:05

端午「午時水」強身體健又改運 台灣有6聖地

2019-06-07 09:39

備胎市長究竟是誰？ 柯文哲笑回：高嘉瑜是可考慮的人選

2019-06-06 14:01

桃園「測噪」照相揪非法改裝車 試辦4小時拍逾千張

2019-06-06 18:30

黃國昌南下帶隊抗議屏東縣政府 鄉親激動下跪

2019-06-06 15:09

韓國瑜看完陳彥博紀錄片大推：讓人感動 熱淚盈眶　

2019-06-07 02:00

基隆和平島將重現沖繩風情 日人風車拉麵開賣限360碗

2019-06-06 14:04

影／廢校土地成金雞母？ 富田舊校地獲代表會同意處分

2019-06-06 18:45

韓國瑜包場邀學生觀賞「出發」 分享陳彥博正面能量

2019-06-06 22:22

另類書店興起 屏東市區愈來愈文青

2019-06-06 19:47

女議員養雞場無法可管？枋寮鄉長祭兩招

2019-06-06 16:33

館長捐60萬！苗議員鄭聚然：守諾叫他爸、捐百萬叫「爺爺」

2019-06-06 15:32

柯文哲：與台灣相比 台北更需要我

2019-06-06 16:18

新北市超商、咖啡店騎樓禁菸 台北市9月跟進

2019-06-06 14:06

再捐60萬叫館長爺爺！鄭聚然：我為弱勢學童發聲

2019-06-06 14:25

林瑞陽回娘家：7月千人到童玩節，年底萬人遊宜蘭

2019-06-06 14:26

台南焚化爐用地將變掩埋場地方譁然 議員率里長抗爭

2019-06-06 15:08

駁斥民進黨民調 藍營議員：只是要「修理」韓國瑜而已

2019-06-06 20:55

多良火車站新亮點曝光！ 遊客：準備去打卡

2019-06-06 13:54

高雄「最噁土地」遭廢油泥汙染 預計今清除完畢

2019-06-06 17:09

台南Style發威！神農街再登上日本型男雜誌封面

2019-06-06 14:03

柯文哲：除議員名字 7/1起違建資料全上網

2019-06-06 16:47

8日挺韓花蓮大會師 傅崐萁可能不上台

2019-06-06 17:46

汐止民生線何時動工？ 侯友宜：等交通部核定就開始

2019-06-06 13:11

台南老街街景再度躍上日本雜誌封面

2019-06-06 15:08

賞花不用跑到陽明山 都市繡球花秘境在這

2019-06-06 13:49

他賣奶茶盈餘送白米10多年 今和議員送600包助弱勢

2019-06-06 13:35

水庫設太陽光電發電系統 大湖鄉長：美腿貼塊布殺風景

2019-06-06 19:58

東港溪流域傳違法放生 屏縣府將強力取締

2019-06-07 09:23

備胎市長是誰？柯文哲：高嘉瑜是可考慮的人選

2019-06-06 15:43

北市違建拆不掉 柯P再祭鐵腕：7月起公布協調會資料

2019-06-06 16:37

影／民生國中學生嘉義火車站快閃 演出「癡情玫瑰花」

2019-06-06 16:56

山線海線都好玩 跟著網美到新竹打卡去

2019-06-07 07:25

二林鎮的第一次 高品質水梨、紅龍果前進微風超市

2019-06-06 18:18

韓國瑜龍舟初體驗練擊鼓 眼尖民眾大喊市長加油！

2019-06-06 18:24

公幼難抽惹怨 柯Ｐ拍胸脯：下次總質詢成績不好就Ｋ我

2019-06-06 14:07

北巿聯醫員工績效獎金打折惹議 院方：盈餘不理想

2019-06-06 13:51

台南正興街名店 不敵夾娃娃機店

2019-06-06 23:17

影／迎接韓流 東大門夜市喊「韓國瑜選總統」有優惠

2019-06-06 12:59

江南市場遭質疑租金短收 柯P被問到啞口無言

2019-06-06 16:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top