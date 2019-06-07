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照過來! 嘉義市府徵原住民暑期工讀3人

2019-06-07 11:02聯合報 記者姜宜菁╱即時報導

嘉義市政府為協助原住民族青年了解職場生態，增加工作經驗，以利盡早進行職場生涯之規畫，配合原住民族委員會辦理108年「原young青年返鄉體驗工讀計畫」，將進用3位年齡為35歲以下（計算至今年7月1日前），具原住民族身分且就讀國內或教育部立案公私立大專院校及高職者，月薪23330元，報名日起從即日起至6月15日止。

嘉義市民政處指出，工讀時間為今年7月1日起至8月31日止，詳情請洽（05）2254321轉339詢問。

嘉義市政府為協助原住民族青年瞭解職場生態，增加工作經驗，今年暑期將進用3位年齡為...
嘉義市政府為協助原住民族青年瞭解職場生態，增加工作經驗，今年暑期將進用3位年齡為35歲以下（計算至今年7月1日前），具原住民族身分且就讀國內或教育部立案公私立大專院校及高職者。圖／本報資料照
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