照過來! 嘉義市府徵原住民暑期工讀3人

2019-06-07 11:02 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



嘉義市政府為協助原住民族青年了解職場生態，增加工作經驗，以利盡早進行職場生涯之規畫，配合原住民族委員會辦理108年「原young青年返鄉體驗工讀計畫」，將進用3位年齡為35歲以下（計算至今年7月1日前），具原住民族身分且就讀國內或教育部立案公私立大專院校及高職者，月薪23330元，報名日起從即日起至6月15日止。